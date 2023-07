Piotr Gliński: Mamy obowiązek godnie pochować ofiary zbrodni wołyńskiej

Szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" został zapytany o to, kiedy możemy się spodziewać godnych pochówków Polaków, którzy byli ofiarami zbrodni wołyńskiej. "W tej chwili prowadzone są pierwsze poszukiwania, polsko-ukraińska grupa pracuje we wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim. Tam UPA w 1944 r. zabiła ok. 80 osób, większość to były kobiety i dzieci. Dotychczas nie odnaleziono szczątków, ale prace trwają" - podkreślił Piotr Gliński.

- Uczestniczą w nich przedstawiciele MKiDN i IPN, natomiast głównym podmiotem jest Fundacja Wolność i Demokracja, która formalnie wystąpiła – w porozumieniu z MKiDN, opozwolenie na te poszukiwania - tłumaczył. Dodał przy tym, że Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy zezwoliło na pierwsze poszukiwania 2 listopada 2022 roku. - Natomiast przygotowania trwały przez cały okres zimowy i dlatego te prace toczą się dopiero od kilku tygodni - powiedział.

Wskazał, że trwające poszukiwania są efektem podpisanego 1 czerwca 2022 r., w czasie wizyty polskich władz w Kijowie, memorandum międzyrządowego. - W podpisanym w czerwcu memorandum jest zapis, który jasno wskazuje, że strony deklarują wspólną pracę dotyczącą rozwiązania wszystkich problemów związanych z pamięcią narodową obu państw. W tym kwestii: poszukiwań, ekshumacji, pochówków, upamiętnienia, legalizacji i rekonstrukcji legalnych upamiętnień itd. - zaznaczył.

Dopytywany, co z upamiętnieniami odpowiedział, że "kwestie upamiętnień, choć niezmiernie ważne, są w naszym kręgu cywilizacyjnym jednak nieco mniej istotne niż sam podstawowy akt odszukania i pochowania ofiary zgodnie z chrześcijańską tradycją". - Podstawą bowiem jest najpierw znalezienie ciał ofiar. Tak jak szukamy szczątków żołnierzy wyklętych, jak szukamy cały czas ciała rtm. Witolda Pileckiego, tak też mamy obowiązek znaleźć i godnie pochować ofiary zbrodni wołyńskiej. I to dotyczy nie tylko nas, Polaków, lecz także przedstawicieli wszystkich innych narodów, w tym oczywiście Ukraińców - dodał minister kultury i dziedzictwa narodowego.