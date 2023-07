Mocne słowa marszałek Witek z okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. „Ukraińcy powinni rozumieć nasz ból”

Nie można czcić rodzin

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że dziś, kiedy Ukraina pogrążona jest w wojnie, Ukraińcy powinni najlepiej rozumieć nasz ból. - To ból rodzin, które przez lata nie mogły mówić o Wołyniu i czcić pamięci swoich bliskich zamordowanych w okrutny i systemowy sposób – podkreśliła Witek. - To najlepszy czas na to, aby tamte rany się zabliźniły, jednak do tego potrzebne są działania i ekshumacja ofiar – dodała i podziękowała za udział w obchodach przewodniczącemu ukraińskiej Rady Najwyższej, Rusłanowi Stefanczukowi.

Apel premiera

W uroczystości wziął też udział premier Mateusz Morawiecki. - My żyjący tutaj, wraz z rodzinami wołyńskimi wołamy o pamięć, wołamy o uczczenie, wołamy o zgodę na poszukiwanie, odnalezienie i ekshumacje wszystkich naszych przodków z Wołynia i tamtych ziem – zaapelował szef rządu.

11 i 12 lipca 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na ok. 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków. Był to szczytowy okres ludobójstwa w latach 1943-1946. Na Wołyniu zginęło ok. 100 tys. Polaków.

Express Biedrzyckiej - Włodzimierz CIMOSZEWICZ