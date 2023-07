Burza w sieci po poście Andrzeja Dudy! Poszło o dwa słowa

To obywatel Ukrainy

Sienkiewicz ostro: Rydzyk to polityk w zakonnym przebraniu

Andrzej Duda i Wołodymyr Zelenski wzięli udział w nabożeństwie, a potem przed ołtarzem zapalili znicze, by uczcić pamięć osób zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej. Na koncie Kancelarii Prezydenta na Twitterze pojawił się post, informujący o tym wydarzeniu.

- Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia! Pamięć nas łączy! Razem jesteśmy silniejsi – czytamy.

Jak się okazało, wpis oburzył część internautów. Szczególnie nie spodobały się im dwa słowa.

- Ofiary Wołynia? PiS zawsze przekonywało, żeby nie mówić o ofiarach nazistów, tylko Niemców. Jak to teraz niektórym brakuje odwagi, żeby stanąć w prawdzie i przykładać do siebie tę samą miarę – napisał dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz.

- Co to znaczy „ofiary Wołynia”? – pyta dziennikarka „Newsweeka” Dominika Długosz.

- To nie są ofiary Wołynia. To są ofiary ludobójstwa, które tam miało miejsce. Nie bój się Panie Prezydencie mówić, co tam się stało – stwierdził Maciej Turski z Kanału Sportowego.

Kilka osób, w tym dziennikarz Piotr Semka, skupili się raczej na pozytywnej symbolice gestu niż doborze słów. - Bardzo ważny i bardzo oczekiwany gest prezydentów PL i UKR. Teraz czekamy na ekshumacje na Wołyniu – napisał na Twitterze.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, treść posta zamieszczonego przez Kancelarię Prezydenta miał zostać wcześniej ustalony z władzami Ukrainy. - Podobny wpis zamieścił prezydent Zełenski. I tak właśnie miało być, dlatego dziwimy się oburzeniu niektórych komentatorów – powiedziała WP osoba z bliskiego otoczenia prezydenta RP. Chodziło między innymi o zachowanie spójnego przekazu i jednoczącej atmosfery.

Jak widać, temat Wołynia nadal wzbudza skrajne emocje u Polaków i raczej prędko się to nie zmieni.

Sonda Czy ukraińskie władze powinny przeprosić Polaków za rzeź wołyńską? Tak Powinny, ale Polacy też powinni przeprosić Ukraińców za wyrządzone im krzywdy. Nie Nie mam zdania.

Ofiary Wołynia? PiS zawsze przekonywało, żeby nie mówić o ofiarach nazistów, tylko Niemców. Jak to teraz niektórym brakuje odwagi, żeby stanąć w prawdzie i przykładać do siebie tę samą miarę. https://t.co/KPchUnJp3r— Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) July 9, 2023

Co to znaczy „ofiary Wołynia”? https://t.co/pLm9gHo3N4— Dominika Długosz (@domi_dlugosz) July 9, 2023

To nie są ofiary Wołynia. To są ofiary ludobójstwa, które tam miało miejsce. Nie bój się Panie Prezydencie mówić, co tam się stało. https://t.co/Vobbu7Bsnr— Maciej Turski (@m_turski) July 9, 2023

Bardzo ważny i bardzo oczekiwany gest prezydentów PL i UKR. Teraz czekamy na ekshumacje na Wołyniu. https://t.co/O4gr1TIvKI— Piotr Semka (@PiotrSemka) July 9, 2023