Pilny apel Jarosława Kaczyńskiego! O co chodzi?

Jarosław Kaczyński zwołał pilną konferencję prasową, apelując do zwolenników PiS o finansowe wsparcie partii.

Powodem apelu są niewystarczające środki państwowe na pokrycie bieżących potrzeb partii, w tym organizacji marszu 11 listopada, kongresu programowego w październiku i innych konwencji.

Kaczyński podkreślił, że każda suma, nawet niewielka, jest ważna dla partii i ma pomóc w wygraniu kolejnych wyborów.

Jarosław Kaczyński zwołał pilną konferencję prasową, podczas której zabrał głos i zaapelował do wyborców. Tematem były finanse PiS-u, a konkretnie duże potrzeby finansowe, których partia nie jest w stanie pokryć.

- Nasza partia nie otrzymuje pieniędzy ze środków państwowych [...], natomiast ma potrzeby. To, co mamy od państwa, jest niewystarczające nawet na bieżące potrzeby partii - mówił prezes PiS.

Jak wyliczył Jarosław Kaczyński, fundusze są potrzebne między innymi na organizację marszu 11 listopada, marszu przeciwko paktowi migracyjnemu i Mercosur, na wielki kongres programowy partii w październiku i cykl mniejszych konwencji. Z tego powodu postanowił poprosić o wsparcie sympatyków PiS.

- Zmuszony jestem prosić naszych zwolenników o finansowe wsparcie. Robiliśmy to już. Wtedy to spotykało się z pięknym i szerokim echem, pozwoliło nam to przeprowadzić i wygrać kampanię prezydencką. dzisiaj trzeba wygrać także kolejne wybory, niezwykle ważne. [...] Bardzo serdeczna prośba, to jest sprawa przyszłości naszego kraju - mówił.

Jak podkreślił polityk, poprzednim większość indywidulanych wpłat był przekazami co najmniej kilkusetzłotowe, jednak zdaje sobie sprawę, że nie każdy może sobie pozwolić na przekazanie aż tak dużej sumy. Podkreślił, że nawet mniejsze datki są potrzebne.

- Każda suma, także ta niewielka, jest dla nas bardzo ważna - zaznaczył.

