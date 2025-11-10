Nawrocki oczekuje przeprosin i stawienia się u niego szefów służb specjalnych! Nie ma zmiłuj

W rozmowie na antenie telewizji Republika prezydent m.in. zapowiedział swój udział w Marszu Niepodległości i zaprosił wszystkich do przyjazdu do Warszawy. Zdementował też informacje, że na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę czeka już akt łaski.

Prezydent o szefach służb

Nawrocki stwierdził, że po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej - po roku 1989 - szefowie służb odmówili spotkania z wybranym demokratycznie polskim prezydentem. - Czekam na przeproszenie i na stawienie się szefów służb u prezydenta Polski, żeby rozmawiać także o awansach oficerskich - zaznaczył. Podkreślił, że jako prezydent powinien być wyposażony „w pełną wiedzę”, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i „tego, co dzieje się na całym świecie, także za naszą wschodnią granicą”.

Według Nawrockiego szefowie służb nie przyszli na rozmowę z prezydentem, a także na ustalenie tego, jak mają wyglądać kolejne awanse na stopnie oficerskie, na polecenie premiera Donalda Tuska, co jest - jak określił - „bardzo niepokojące”. Wskazał przy tym, że „nie zamierzał być małostkowy” i informować o sprawie opinii publicznej, ale zrobił to po wystąpieniu premiera w serwisie X.

- Mam nadzieję, że pan premier wyciągnie z tego konsekwencje, i że jest to pierwszy i ostatni raz, gdy posuwa się do polityki twitterowej wokół kwestii bezpieczeństwa - podkreślił prezydent.

Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości

Prezydent Nawrocki zapraszając do udziału w Marszu Niepodległości przypomniał, że nie pierwszy raz weźmie w nim udział, ale po raz pierwszy jako prezydent. - Wiele razy byłem na Marszu Niepodległości - i sam, i z małżonką Martą braliśmy udział w tym wydarzeniu - powiedział w wywiadzie.

Podkreślił, że stołeczny marsz to bardzo szczególne wydarzenie i miejsce, w którym wszyscy Polacy mogą połączyć się w celebrowaniu naszej biało-czerwonej flagi, pokazać przywiązanie do wartości i naszej tożsamości. - Wszystkich państwa serdecznie zapraszam na Marsz Niepodległości. Spotkajmy się jutro w sercu naszej stolicy manifestując naszą miłość do Polski, przywiązanie do biało-czerwonych barw. Niech żyje Polska! Widzimy się jutro! - powiedział.

Nawrocki o Ziobrze. Ułaskawi go? Stanowcze słowa

Pytany w wywiadzie, czy rzeczywiście akt łaski czeka już na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę odparł, że nie można ułaskawić człowieka niewinnego i zaznaczył, że takie nieprawdziwe narracje trzeba ucinać. Według prezydenta to, co dzieje się wokół ministra Ziobry, jest próbą odwrócenia uwagi opinii publicznej od realnych problemów, którymi żyją Polacy.

- Nie mogę uniewinnić, ułaskawić człowieka niewinnego, po pierwsze. Po drugie pan minister Ziobro nie został jeszcze skazany. Po trzecie decyzje o ułaskawieniach, które będę podejmował, również w najbliższym czasie, z całą pewnością poprzedzone są głęboką analizą każdego wniosku o ułaskawienie - zapewnił Nawrocki w poniedziałkowym wywiadzie dla TV Republika.