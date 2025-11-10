„Niedyskretnie o Politykach”. Nowy format odkrywa polityczne sekrety. Zaskakujące wieści o Ziobrze

Kulisy, których nie widać na konferencjach

W nowym cyklu dziennikarki pokażą polityków z ludzkiej, nieoficjalnej strony, bez scenicznej retoryki, ale z emocjami i takimi szczegółami, które zazwyczaj pozostają za kulisami Sejmu.

„Niedyskretnie o Politykach”. Nowy format wideo Joanny Miziołek i Elizy Olczyk: nieznane kulisy władzy i smakowite komentarze

– To format, w którym o polityce mówi się bez krawatów, za to z faktami, których politycy woleliby nie komentować publicznie – zapowiadają autorki.

Już w pierwszym odcinku pojawiają się nazwiska, które w ostatnich tygodniach dominują w nagłówkach. Bohaterem rozmowy jest m.in. Zbigniew Ziobro, który, jak przypomina Joanna Miziołek, został w Budapeszcie zamiast przyjechać do Sejmu w dniu głosowania nad uchyleniem mu immunitetu.

Ziobro został w Budapeszcie. „Nie będzie miał powrotu do polityki”

W rozmowie dziennikarek padają mocne słowa o przyszłości byłego ministra sprawiedliwości.

– Mój rozmówca powiedział, że wybrał hańbę. Po czymś takim nie będzie miał powrotu do polskiej polityki – relacjonuje Eliza Olczyk.Z nieoficjalnych informacji, do których dotarły dziennikarki, wynika, że Zbigniew Ziobro miał zostać ostrzeżony przed zatrzymaniem na lotnisku po powrocie do kraju.

– On miał już kupiony bilet, ale zrezygnował, bo jak usłyszeliśmy, bał się natychmiastowego zatrzymania – powiedziano w programie.

W programie pojawia się też kontekst: narastająca niechęć w samym PiS wobec byłego ministra.

– W Prawie i Sprawiedliwości jest grupa posłów, którzy otwarcie mówią, że nie będą bronić Ziobry. Uważają, że sam kopie doły, w które teraz wpada – komentują.

Konfederacja, Mentzen i „ich prezydent”

Autorzy programu poruszają także temat rosnącego wpływu Konfederacji i relacji jej liderów z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak przypominają, w prawicowych kuluarach trwa spór o to, czy Nawrocki jest bliżej PiS, czy raczej ideowo pasuje do środowiska Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

– Konfederaci twierdzą, że to ich prezydent, a PiS, że ich. Pytanie, kto ma rację? – zastanawia się Eliza Olczyk w nagraniu.

W programie pojawia się też informacja o wewnętrznych planach Konfederacji.

– Sławomir Mentzen miał powiedzieć, że „Nowa Nadzieja pójdzie do wyborów sama, z własnym premierem”, a narodowcy zostaną doproszeni na listy tylko wtedy, jeśli Karol Nawrocki nie przeszkodzi PiS wrócić do władzy – ujawniają autorki.

Wątki, o których inni boją się mówić

„Niedyskretnie o Politykach” ma łączyć dziennikarski komentarz, analizę i autentyczne zakulisowe historie. W pierwszym odcinku Miziołek i Olczyk rozmawiają również o reakcji PiS na sytuację wokół CPK, o możliwych scenariuszach koalicyjnych oraz o tym, czy partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, może przeskoczyć w sondażach ugrupowanie Mentzena i Bosaka.

Autorki zapowiadają, że w kolejnych odcinkach nie zabraknie niepublikowanych wcześniej relacji z politycznych korytarzy, rozmów z ludźmi władzy i anegdot, które wywołają burzę komentarzy.

