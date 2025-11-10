„Niedyskretnie o Politykach”. Nowy format odkrywa polityczne sekrety. Zaskakujące wieści o Ziobrze

2025-11-10

Kto naprawdę rządzi polską sceną polityczną, co dzieje się za kulisami i dlaczego Zbigniew Ziobro został w Budapeszcie? Na te i inne pytania odpowiadają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk w nowym programie wideo „Niedyskretnie o Politykach”. Pierwszy odcinek został wyemitowany w poniedziałek, 10 listopada o 21:00 na kanale YouTube „Super Expressu”.

Kulisy, których nie widać na konferencjach

W nowym cyklu dziennikarki pokażą polityków z ludzkiej, nieoficjalnej strony, bez scenicznej retoryki, ale z emocjami i takimi szczegółami, które zazwyczaj pozostają za kulisami Sejmu.

„Niedyskretnie o Politykach”. Nowy format wideo Joanny Miziołek i Elizy Olczyk: nieznane kulisy władzy i smakowite komentarze

– To format, w którym o polityce mówi się bez krawatów, za to z faktami, których politycy woleliby nie komentować publicznie – zapowiadają autorki.

Już w pierwszym odcinku pojawiają się nazwiska, które w ostatnich tygodniach dominują w nagłówkach. Bohaterem rozmowy jest m.in. Zbigniew Ziobro, który, jak przypomina Joanna Miziołek, został w Budapeszcie zamiast przyjechać do Sejmu w dniu głosowania nad uchyleniem mu immunitetu.

Ziobro został w Budapeszcie. „Nie będzie miał powrotu do polityki”

W rozmowie dziennikarek padają mocne słowa o przyszłości byłego ministra sprawiedliwości.

Mój rozmówca powiedział, że wybrał hańbę. Po czymś takim nie będzie miał powrotu do polskiej polityki – relacjonuje Eliza Olczyk.Z nieoficjalnych informacji, do których dotarły dziennikarki, wynika, że Zbigniew Ziobro miał zostać ostrzeżony przed zatrzymaniem na lotnisku po powrocie do kraju.

On miał już kupiony bilet, ale zrezygnował, bo jak usłyszeliśmy, bał się natychmiastowego zatrzymania powiedziano w programie.

W programie pojawia się też kontekst: narastająca niechęć w samym PiS wobec byłego ministra.

W Prawie i Sprawiedliwości jest grupa posłów, którzy otwarcie mówią, że nie będą bronić Ziobry. Uważają, że sam kopie doły, w które teraz wpada – komentują.

Konfederacja, Mentzen i „ich prezydent”

Autorzy programu poruszają także temat rosnącego wpływu Konfederacji i relacji jej liderów z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak przypominają, w prawicowych kuluarach trwa spór o to, czy Nawrocki jest bliżej PiS, czy raczej ideowo pasuje do środowiska Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

– Konfederaci twierdzą, że to ich prezydent, a PiS, że ich. Pytanie, kto ma rację? – zastanawia się Eliza Olczyk w nagraniu.

W programie pojawia się też informacja o wewnętrznych planach Konfederacji.

– Sławomir Mentzen miał powiedzieć, że „Nowa Nadzieja pójdzie do wyborów sama, z własnym premierem”, a narodowcy zostaną doproszeni na listy tylko wtedy, jeśli Karol Nawrocki nie przeszkodzi PiS wrócić do władzy – ujawniają autorki.

Wątki, o których inni boją się mówić

„Niedyskretnie o Politykach” ma łączyć dziennikarski komentarz, analizę i autentyczne zakulisowe historie. W pierwszym odcinku Miziołek i Olczyk rozmawiają również o reakcji PiS na sytuację wokół CPK, o możliwych scenariuszach koalicyjnych oraz o tym, czy partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, może przeskoczyć w sondażach ugrupowanie Mentzena i Bosaka.

Autorki zapowiadają, że w kolejnych odcinkach nie zabraknie niepublikowanych wcześniej relacji z politycznych korytarzy, rozmów z ludźmi władzy i anegdot, które wywołają burzę komentarzy.

