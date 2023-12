Pilne wieści! Z samego rana połowie KO mają złożyć podpisy pod specjalnym dokumentem. Rada Mediów Narodowych w tle

Z informacji, które krążą w mediach wynika, że na godzinę 8:00 we wtorek wezwani zostali posłowie KO. Wszystko po to, by złożyli podpisy pod projektem uchwały stwierdzającej nielegalność Rady Mediów Narodowych, która to ma wśród kompetencji powoływanie oraz odwoływania władz mediów publicznych. To Donald Tusk miał dać sygnał do działania, informuje Onet. - Uchwała będzie wyłożona jutro po godz. 8 w klubie i będziemy ją podpisywać. To, co dzieje się w telewizji publicznej, skłania nas wszystkich do tego - przekazał wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak pytany o sprawę na antenie Polsat News. A dopytywany, czy projekt będzie głosowany we wtorek (19 grudnia) po złożeniu podpisów, odrzekł, że nie ma takiej informacji: - Trzeba zrobić wszystko tak, by było zgodnie z prawem - przekazał poseł KO.

O co chodzi z uchwałą ws. Mediów Narodowych? Uchwała ma dotyczyć stwierdzenia nielegalności Rady Mediów Narodowych, a jako postawę tego wskazany ma zostać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r, w którym to sędziowie uznali, że odebranie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień do powoływania i odwoływania władz mediów publicznych było wówczas niezgodne z konstytucją.

CZYTAJ: Dziennikarze TVP protestowali "w obronie wolnych mediów" [ZDJĘCIA]

Na temat doniesień o planowanych ruchach politycznych wypowiedział się rzecznik PiS Rafał Bochenek. - Jeżeli rzeczywiście byłaby taka decyzja polityczna PO, koalicji rządowej, by uchwałami w jakiś sposób podważać funkcjonowanie ustawowo powołanych organów państwowych, to jest to poważne naruszenie zasad konstytucyjnych, demokratycznych, a przede wszystkim skok i zamach na pluralizm medialny w Polsce - mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, pytany o doniesienia Onetu.

Bochenek dodał, że Rada Mediów Narodowych została powołana drogą ustawową i jeśli ktoś chce ją zmienić lub zlikwidować, to powinno się to odbyć drogą ustawową, i wyjaśnił: - W tym momencie mamy Radę Mediów Narodowych, która jest organem kadencyjnym powoływanym na sześć lat. Ostatnio jej skład wybieraliśmy w 2022 roku, w związku z czym jej kadencja kończy się w 2028 roku.

W porannym programie Wp.pl Robert Biedroń dodał: - Tak mogę potwierdzić, dzisiaj będzie moment kluczowy, żeby media były obywatelskie. Prawdopodobnie zbierze się sejmowa komisja kultury, która przyjmie uchwałę ws. Rady Mediów Narodowych.

Czym jest Rada Mediów Narodowych? Jakie ma kompetencje?

Rada Mediów Narodowych została powołana ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych. Rada powołuje i odwołuje zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Kadencja członków Rady Mediów Narodowych trwa 6 lat. W skład Rady Mediów Narodowych wchodzi pięć osób - trzy wybrane przez Sejm i dwie powołane przez prezydenta spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne.

Podd koniec lipca 2022 r. Sejm wybrał trzech członków Rady Mediów Narodowych: Joannę Lichocką (posłankę PiS) i Krzysztofa Czabańskiego, a także Piotra Babinetza (posła PiS). Prezydent pod koniec lipca 2022 r. powołał do Rady ówczesnego posła Lewicy Marka Rutkę. Członkiem gremium jest też poseł poprzedniej kadencji Robert Kwiatkowski, zgłoszony przez klub Lewicy, powołany do RMN przez prezydenta w 2020 r.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z PROTESTU W OBRONIE TVP I MEDIÓW PUBLICZNYCH:

Sonda Czy oglądasz TVP? Tak Nie