Pilne! W sobotę wieczorem orędzie marszałek Sejmu Elżbiety Witek

Orędzie marszałek Sejmu

W sobotę 16 września wieczorem o godz. 20 marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosi orędzie. dowiedziała się PAP, orędzie zostanie wyemitowane w głównych stacjach, m.in. w telewizji publicznej i Polskim Radiu. Informacje w tej sprawie Polska Agencja Prasowa zdobyła w Kancelarii Sejmu. Przypomnijmy, że w piątek 15.09 wieczorem z orędziem do Polaków wystąpił marszałek Senatu. Tomasz Grodzki w swoim przemówieniu ujawnił szczegóły dotyczące afery wizowej.

- Polskie wizy były sprzedawane na straganach w krajach Azji i Afryki. Dzięki temu setki tysięcy migrantów napłynęło do naszej ojczyzny - powiedział Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu ujawnił, że proceder ten "zorganizowali i zarobili na nim najwyżsi polscy urzędnicy".

Następnie Grodzki wyjaśnił, że zdecydował się na wygłoszenie orędzia, gdyż "to jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich".- Najwyżsi urzędnicy państwowi zorganizowali na szeroką skalę transport ludzi do Polski. Jak donoszą media, ponad 250 tys. wiz pracowniczych zostało wydanych obywatelom państw afrykańskich i azjatyckich, również muzułmańskich w ciągu ostatnich 30 miesięcy - powiedział marszałek Senatu.

