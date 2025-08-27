PILNE! Ujęto sprawców pobicia Adama Niedzielskiego

- Adam Niedzielski zaatakowany został przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich uderzył byłego ministra zdrowia w twarz. Brutalne sceny rozegrały się przy restauracji w centrum Siedlec, znajdującej się naprzeciwko miejscowego więzienia. Adam Niedzielski doznał rozcięcia naskórka wargi i niegroźnego urazu pleców. Przeprowadzone badania wykazują, że te drobne urazy nie kwalifikują ofiary pobicia do dalszej hospitalizacji - informowaliśmy wcześniej.

Zobacz: Adam Niedzielski pobity pod knajpą! Nasz reporter był na miejscu zdarzenia. Zatrważające szczegóły

Do tej bulwersującej sprawy w mediach społecznościowych odniósł się sam premier Donald Tusk. - Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości - zapewnił stanowczo.

Mazowiecka policja wzięła sobie najwyraźniej słowa premiera do serca, gdyż jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem poinformowała, że obaj mężczyźni zostali zatrzymani! - Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności - napisano w komunikacie.

Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności.@PolskaPolicja— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) August 27, 2025

Sonda Jak oceniasz Adama Niedzielskiego jako ministra zdrowia? Dobrze Źle