PILNE! Ujęto sprawców pobicia Adama Niedzielskiego

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-08-27 22:33

W środę 27 sierpnia Adam Niedzielski, minister zdrowia w latach 2020-23, trafił do szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, po tym jak został pobity przez nieznanych sprawców pod jedną z siedleckich knajp. Szybkie ujęcie agresorów zapowiedział premier Donald Tusk i jak się okazuje, nie rzucał słów na wiatr. Policja po godzinie 22 pochwaliła się schwytaniem podejrzanych o ten bandycki napad.

Adam Niedzielski pobity

i

Autor: ART SERVICE/SE

- Adam Niedzielski zaatakowany został przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich uderzył byłego ministra zdrowia w twarz. Brutalne sceny rozegrały się przy restauracji w centrum Siedlec, znajdującej się naprzeciwko miejscowego więzienia. Adam Niedzielski doznał rozcięcia naskórka wargi i niegroźnego urazu pleców. Przeprowadzone badania wykazują, że te drobne urazy nie kwalifikują ofiary pobicia do dalszej hospitalizacji - informowaliśmy wcześniej.

Zobacz: Adam Niedzielski pobity pod knajpą! Nasz reporter był na miejscu zdarzenia. Zatrważające szczegóły

Do tej bulwersującej sprawy w mediach społecznościowych odniósł się sam premier Donald Tusk. - Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości - zapewnił stanowczo.

Mazowiecka policja wzięła sobie najwyraźniej słowa premiera do serca, gdyż jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem poinformowała, że obaj mężczyźni zostali zatrzymani! - Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności - napisano w komunikacie.

Polityka SE Google News
Sonda
Jak oceniasz Adama Niedzielskiego jako ministra zdrowia?
Rada Gabinetowa | ZDANIEM SUPER EXPRESSU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADAM NIEDZIELSKI