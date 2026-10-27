PILNE! Prezydent podjął decyzję ws. Domańskiego. Rzecznik Nawrockiego ujawnia

Karol Nawrocki powoła ministra finansów Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, taką decyzję prezydenta przekazał jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. - Rzecznik prezydenta: będzie jedna uroczystość, podczas której powołani zostaną: Andrzej Domański na wicepremiera i nowy minister za Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - podała PAP.

W rozmowie z Polsat News Leśkiewicz wyjaśnił: - Wątpliwości co do samego trybu nie ma i nigdy nie było. Rzecznik wskazał, że zgodnie z wolą premiera prezydent powoła na stanowisko wicepremiera Andrzeja Domańskiego: - Dojdzie do aktu powołania. (...) Skoro pan premier Donald Tusk chce powołać kolejnego wicepremiera, nieudolnego ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 161., kiedy wniosek kieruje Prezes Rady Ministrów o zmianę w składzie Rady Ministrów, prezydent oczywiście postępuje tutaj zgodnie z przepisami prawa - ocenił.

Dopytany o to, kiedy odbędzie się uroczystość, w czasie której minister Andrzej Domański zostanie powołany na wicepremiera, przyznał, że nie będzie to odwlekane i nigdy nie było takich planów. Dodał też, że w czasie nieobecności premiera w kraju pojawiła się zapowiedź Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o odejściu z rządu, więc teraz oba powołania zostaną połączone: - Załatwmy to zatem w ramach jednego wydarzenia, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim - zaznaczył rzecznik Karola Nawrockiego w rozmowie z Polsat News.

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