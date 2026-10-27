PILNE! Prezydent podjął decyzję ws. Domańskiego. Rzecznik Nawrockiego ujawnia

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-27 10:38

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz przekazał, że będzie jedna uroczystość, podczas której powołani zostaną: Andrzej Domański na wicepremiera i nowy minister za Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. O decyzjach kadrowych przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Karol Nawrocki powoła ministra finansów Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, taką decyzję prezydenta przekazał jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. - Rzecznik prezydenta: będzie jedna uroczystość, podczas której powołani zostaną: Andrzej Domański na wicepremiera i nowy minister za Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - podała PAP.

W rozmowie z Polsat News Leśkiewicz wyjaśnił: - Wątpliwości co do samego trybu nie ma i nigdy nie było. Rzecznik wskazał, że zgodnie z wolą premiera prezydent powoła na stanowisko wicepremiera Andrzeja Domańskiego: - Dojdzie do aktu powołania. (...) Skoro pan premier Donald Tusk chce powołać kolejnego wicepremiera, nieudolnego ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 161., kiedy wniosek kieruje Prezes Rady Ministrów o zmianę w składzie Rady Ministrów, prezydent oczywiście postępuje tutaj zgodnie z przepisami prawa - ocenił.

Dopytany o to, kiedy odbędzie się uroczystość, w czasie której minister Andrzej Domański zostanie powołany na wicepremiera, przyznał, że nie będzie to odwlekane i nigdy nie było takich planów. Dodał też, że w czasie nieobecności premiera w kraju pojawiła się zapowiedź Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o odejściu z rządu, więc teraz oba powołania zostaną połączone: - Załatwmy to zatem w ramach jednego wydarzenia, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim - zaznaczył rzecznik Karola Nawrockiego w rozmowie z Polsat News.

KRUPA OSTRO: Putin to psychopata, a Trump ma kłopoty psychiczne
Niedyskretnie o politykach
"NIE MA CZEGO ŚWIĘTOWAĆ!" TRZY LATA TUSKA I 100 NIESPEŁNIONYCH OBIETNIC | Miziołek & Olczyk
Niedyskretnie o politykach
Mediateka.pl
Karol Nawrocki w skórze na gali boksu
Galeria zdjęć 16
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI