Pełczyńska-Nałęcz odnajdzie się w kolejnej partii? Stanowcze słowa! "Nie ma co u nas szukać".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zrezygnowała ze stanowiska w rządzie oraz z przewodzenia Polsce 2050 w atmosferze narastającego sporu z premierem Donaldem Tuskiem, po czym została wykluczona ze swojej partii.

Jej odejście, komentowane przez premiera słowami „krzyż na drogę”, oznacza dla byłej minister utratę wysokiego rządowego uposażenia sięgającego ponad 22 tys. zł brutto miesięcznie.

Eksperci oraz politycy innych ugrupowań, takich jak Rozwój Plus czy Razem, sceptycznie oceniają jej szanse na dalszą karierę, wykluczając możliwość podjęcia z nią współpracy.

Premier nie tęskni za byłą ministrą

Przypomnijmy, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła swoje odejście z rządu w czwartek. „Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki” – napisała na platformie X. O jej konflikcie z premierem i innymi członkami rządu było słychać od dawna. Odkąd została szefową Polski 2050, domagała się dla siebie tytułu wicepremier, o czym Donald Tusk nie chciał słyszeć. Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła rezygnację także ze stanowiska przewodniczącej partii, a zarząd ugrupowania zdecydował o jej wyrzuceniu. Donald Tusk przypomniał podczas pobytu w Wietnamie, że współpraca z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz nie należała do najłatwiejszych. – Krzyż na drogę. To nie była moja decyzja, to nie ja ją wyrzucałem z jej partii. Wszyscy, którzy poznali panią minister, wiedzą, że dobrze się stało – dodał premier.

Nagranie Pełczyńskiej-Nałęcz wyszło na jaw. „Za moimi plecami z Tuskiem”

Czy była już minister funduszy i polityki regionalnej odnajdzie się jeszcze w polityce? – Pani Pełczyńska-Nałęcz ma pewną rysę charakterologiczną, a mianowicie narzuca swoje zdanie innym, a nie pozwala przekonać się do innego zdania. A więc moim zdaniem, taka osoba kariery politycznej nie zrobi – komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik.

Rozwój Plus nie chce Pełczyńskiej

Media spekulują, że była minister może dołączyć do innej partii. Mówi się o Rozwoju Plus lub o Razem.

- Dziś o pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz jest głośno, ale za chwilę będzie cicho. Nikt za nią nie stoi. Nie ma też czego szukać u nas w Rozwoju Plus, ona mogłaby nam zaszkodzić, kojarzy się przecież z ekipą nieudolnego rządu Donalda Tuska, mimo, że próbowała być jakąś opozycją w rządzie - podkeśla Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus.Niektórzy uważają, że była szefowa Polski 2050 trafi do Partii Razem. - Nie były prowadzone żadne rozmowy w sprawie pani Pełczyńskiej-Nałęcz, nie były prowadzone ani z nią, ani o niej. Nie wpłynęło też żadne zgłoszenie do partii Razem. Ten temat nie istnieje - oświadczyła posłanka Marcelina Zawisza, cytowana przez serwis dorzeczy.pl.

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