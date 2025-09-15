PILNE! Porozumienie z Chinami. Eksport może ruszyć za miesiąc!

Spotkanie Sikorski–Wang Yi odbyło się w Helenowie.

Podpisano porozumienie w sprawie regionalizacji eksportu polskiego drobiu.

Eksport został wstrzymany w 2020 r., a ponownie zablokowany w 2024 r.

Rząd liczy, że dostawy ruszą ponownie już w ciągu miesiąca.

Chiny są jednym z największych światowych odbiorców mięsa drobiowego.

Historyczne rozmowy w Helenowie

W poniedziałek, 15 września, w podwarszawskim Helenowie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Chin. Radosław Sikorski i Wang Yi rozmawiali o współpracy gospodarczej i politycznej na najwyższym szczeblu.

„To bardzo miłe, że podczas rozmowy minister Wang Yi podkreślił, że Polska jest krajem, którego znaczenie w tej części Europy i w ogóle w Europie rośnie” – powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński po zakończonych rozmowach.

Powrót polskiego drobiu do Chin

Najważniejszą informacją jest podpisanie porozumienia dotyczącego tzw. regionalizacji eksportu drobiu.

„Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie” – ogłosił Wroński.

Przypomniał, że eksport polskiego drobiu został wstrzymany w 2020 r. po wybuchu ognisk ptasiej grypy. Krótkie wznowienie eksportu zakończyło się w 2024 r., gdy Chiny ponownie wstrzymały import z powodu kolejnych przypadków choroby.

Co oznacza regionalizacja?

Regionalizacja oznacza, że zakaz eksportu będzie obejmował jedynie te regiony Polski, w których wystąpiły ogniska choroby, a nie cały kraj. To rozwiązanie ma ułatwić polskim producentom szybki powrót na rynek chiński.

Znaczenie dla polskich producentów

Chiński rynek jest jednym z największych odbiorców mięsa drobiowego na świecie, a Polska należy do europejskich liderów w jego produkcji. Eksperci podkreślają, że powrót na ten rynek może oznaczać miliardowe zyski i wzmocnienie pozycji polskiego drobiarstwa w globalnym łańcuchu dostaw.

Polska dyplomacja gospodarcza w natarciu

Porozumienie z Chinami to także sygnał, że polska dyplomacja aktywnie zabiega o interesy rodzimych producentów. W ostatnich miesiącach trwają też negocjacje w sprawie otwarcia dla polskich produktów innych azjatyckich rynków, m.in. w Korei Południowej i Japonii. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, Polska może stać się jednym z kluczowych dostawców drobiu na kontynencie azjatyckim.

