PILNE! PKW przekazała Hołowni pismo ws. mandatów Kamińskiego i Wąsika. Wiadomo, kto może zająć ich miejsca w Sejmie

Rzecznik PiS o kulisach próby wejścia do Sejmu Kamińskiego i Wąsika. Oto, co tak naprawdę miało się wydarzyć

- Państwowa Komisja Wyborcza jako apolityczny najwyższy organ wyborczy zobowiązana jest do zachowania neutralności w sporach politycznych. Komisja apeluje do wszystkich uczestników życia publicznego o uszanowanie jej powyższego statusu - przekazała w piśmie do marszałka Sejmu PKW. Pismo, które Państwowa Komisja Wyborcza wysłała do marszałka Szymona Hołowni zostało opublikowane na stornie PKW.

Jak wskazano w piśmie: - Państwowa Komisja Wyborcza, odnosząc się do pism Pana Marszałka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wniosku o podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów po posłach: Panu Mariuszu Kamińskim i Panu Macieju Romanie Wąsiku zauważa, że wnioski te były wówczas przedwczesne, gdyż w tym czasie nie zaczął nawet biec termin do wniesienia odwołania od postanowień Marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, albowiem nie doręczono tych postanowień posłom.

Kto zajmie miejsce w Sejmie po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku? PWK odpowiedziała marszałkowi Sejmu

W dokumencie PKW pojawiły się konkretne nazwiska osób, które mogą otrzymać mandat po pośle Mariuszu Kamińskim, a są to takie osoby jak Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar. To osoby które startowały z tej samej listy, co Kamiński i kolejno uzyskali największą liczbę głosów: - W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pana Mariusza Kamińskiego – czego Państwowa Komisja Wyborcza nie przesądza przesyłając niniejszą informację – pierwszeństwo do mandatu przysługuje w kolejności niżej wymienionym kandydatom z tej samej listy, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów: 1) Pani Monika Jolanta PAWŁOWSKA – 10 789 głosów, 2) Pani Beata Małgorzata STRZAŁKA – 8 844 głosy, 3) Pan Ryszard Jan MADZIAR – 8 817 głosów.

CZYTAJ: Oberwało się Hołowni za kobiety w Straży Marszałkowskiej! O co chodzi?

A co w przypadku Macieja Wąsika? Tu sprawa wygląda inaczej, jak PKW wskazała: - Z kolei mając na uwadze treść pisma Pana Marszałka z dnia 25 stycznia 2024 r., w którym nie został podtrzymany wniosek o podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów po pośle Panu Macieju Romanie Wąsiku przedłożony przez Pana Marszałka w dniu 21 grudnia 2023 r. wniosek w tej sprawie Państwowa Komisja Wyborcza traktuje jako bezprzedmiotowy.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z ZAMIESZANIA PRZED WEJŚCIA DO SEJMU Z UDZIAŁEM KAMIŃSKIEGO I WĄSIKA

Sonda Jak oceniasz postanowienie Andrzeja Dudy o ułaskawieniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego? Dobrze Źle