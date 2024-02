Pilne oświadczenie Andrzeja Dudy! Co się dzieje? [WIDEO]

W czwartek 1 lutego w Pałacu Prezydenckim na godzinę 11:30 zaplanowane zostało wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Chociaż nie był znany oficjalny temat oświadczenie, to jak można było przypuszczać, dotyczyło ono decyzji prezydenta w sprawie budżetu na 2024 rok. W środę wieczorem pojawił się komunikat w mediach społecznościowych kancelarii prezydenta: - Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją - napisano. Decyzja prezydenta od razu była szeroko komentowana m.in. przez premiera Donalda Tuska. A to oznacza, że prezydent przypomniał o sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy ponad tydzień temu wyszli zza krat. Co powie prezydent? Okażę się już niebawem.

Andrzej Duda o ustawie budżetowej: Rząd będzie mógł realizować zobowiązania, które podjął

Prezydent Andrzej Duda już na początku postanowił zabrać głos na temat decyzji ws. ustawy budżetowej. Podkreślił, że dobrze się stało, iż zobowiązania rządu zostały zapisane: - Ustawa budżetowa wejdzie w życie. Rząd będzie mógł realizować zobowiązania, które podjął. Cieszę, że premier Tusk mocno to akcentował. Zabezpieczone zostało to, co tu i teraz. Nawiązał też do przyszłości Polski i jej rozwoju, prezydent wymienił m.in. bardziej sprzyjającą dla klimatów energię oraz Centralny Port Komunikacyjny.

Prezydent zwołuje Radę Gabinetową 13 lutego o godz. 13:00

Prezydent podkreślił, jak ważny jest rozwój bezpieczeństwa i dlatego też zdecydował o zwołaniu Rady Gabinetowej: - Wydam postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej, zwołana zostanie na 13 lutego, na godz. 13. To będą dwa miesiące od kiedy został powołany rząd. Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega te inwestycje, jakie działania podjął i jakie chce podjąć. To kwestia odpowiedzialności za rozwój przyszłych pokoleń i Polski.

Andrzej Duda podkreśla, że na uwadze ma rozwój i bezpieczeństwo Polski. - Bardzo liczę na merytoryczne posiedzenie z rządem - zaznaczył, mówią, że daje czas prawie dwóch tygodni, by rząd mógł się przygotować i przyjść na dyskusję na temat przyszłości Polski. - Spojrzenie w przyszłość, dbanie o pokolenia, młodzież musi mieć zapewnione możliwości rozwoju - podkreślił prezydent i dodał, że wszelkie zaproszenia zostaną rozesłane.

Czym jest Rada Gabinetowa? W jakim celu się ją zwołuje?

Jak czytamy na prezydent.pl: - W sprawach szczególnej wagi Prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta. Decyzję o zainicjowaniu oraz przeprowadzeniu wspólnego posiedzenia, podejmuje wyłącznie Prezydent, gdy uzna, że jakaś konkretna sprawa (lub sprawy) jest na tyle istotna, że stanowi sprawę szczególnej wagi. Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Tym sposobem Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.