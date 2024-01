Decyzja prezydenta w sprawie budżetu. Błyskawiczna reakcja Tuska

Hołownia odwiedził rodzinne strony. Niewiarygodne, co dostał w prezencie!

W środę 31.01 Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, a także ustawę okołobudżetową i nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym. "Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją" - przekazała KPRP.

Na decyzję prezydenta Dudy zareagował we wpisie na portalu X premier Tusk, obecnie przebywający w Brukseli w związku z posiedzeniem Rady Europejskiej. "Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic tego nie zatrzyma" - napisał Tusk.

Także szef KPRM Jan Grabiec odniósł się na portalu X do decyzji prezydenta: "Prezydent skierował budżet do Trybunału Konstytucyjnego bo posłowie-przestępcy skazani prawomocnie przez sąd i osadzeni w więzieniu nie mogli wziąć udziału w głosowaniu? Prezydent Duda uważa, że przyciski do głosowania powinny być instalowane w celach? Naprawdę?" - napisał.

