Pilne! Minister Żurek żąda ukarania sędziego TK Bogdana Święczkowskiego za przekroczenie uprawnień

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego TK Bogdana Święczkowskiego.

Sprawa dotyczy okresu, gdy Święczkowski był Prokuratorem Krajowym (2020–2021).

Według prokuratury miał on przekroczyć swoje uprawnienia w związku z działaniami operacyjnymi wobec Romana Giertycha.

Zarzuty obejmują m.in. zlecenie kontroli działań CBA bez wymaganego upoważnienia.

Minister sprawiedliwości kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Jak przekazała podczas konferencji prasowej rzeczniczka Prokuratury Generalnej Anna Adamiak, postępowanie dotyczy okoliczności związanych z wykorzystaniem systemu Pegasus w sprawie dotyczącej posła KO i mecenasa Romana Giertycha. Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, jak podkreśliła, stwarza dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że Bogdan Święczkowski, jako funkcjonariusz publiczny, przekroczył swoje uprawnienia.

Według ustaleń prokuratury, ówczesny Prokurator Krajowy miał polecić prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wobec Romana Giertycha, bez wymaganego prawem upoważnienia.

– Już sam fakt zlecenia takiej kontroli bez odpowiedniego upoważnienia stanowił naruszenie prawa – zaznaczyła Adamiak. – Istotą przekroczenia uprawnień było również to, że Bogdan Święczkowski miał świadomość, iż część materiałów pozyskanych z CBA obejmowała informacje objęte tajemnicą adwokacką, a więc chronione bezwzględnym i względnym zakazem dowodowym.

Sprawa trafi teraz do Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek ministra oznacza, że to Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy sędzia Święczkowski może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania podjęte przed objęciem obecnego stanowiska. To jeden z najpoważniejszych przypadków dotyczących sędziego TK w historii III RP.

Prokuratura zapowiada, że postępowanie jest w toku, a kolejne informacje mają zostać ujawnione w najbliższym czasie. Sprawa jest rozwojowa i może mieć konsekwencje wykraczające poza samą odpowiedzialność karną konkretnej osoby. Dotyczy bowiem również standardów działania organów ścigania i ochrony tajemnicy zawodowej.

Więcej szczegółów wkrótce.Trwa analiza prawna zgromadzonego materiału.

