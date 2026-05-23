Pilne! Kaczyński żegna byłego wiceministra PiS. Nie żyje Piotr Pyzik

Nie żyje Piotr Pyzik. Poruszające wpisy polityków PiS
Smutna wiadomość obiegła środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Zmarł Piotr Pyzik, były poseł ziemi gliwickiej, były wiceminister aktywów państwowych i wieloletni działacz PiS. Informację o jego śmierci przekazali w mediach społecznościowych politycy prawicy.
Jarosław Kaczyński napisał, że Pyzik odszedł „niespodziewanie”. Prezes PiS wspominał go jako „szanownego, zasłużonego działacza i polityka” oraz „życzliwego człowieka”.
— Za swoją pracę i zaangażowanie wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla rodziny i najbliższych szczere wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju — napisał Jarosław Kaczyński.
Szefernaker wspomina Katyń. „To dzięki niemu mogłem tam być”
Szczególnie osobisty wpis opublikował Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP. Polityk przypomniał działalność Piotra Pyzika w opozycji antykomunistycznej, jego związki z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i „Solidarnością”, a także represje, które spotkały go po wprowadzeniu stanu wojennego.
Szefernaker wrócił też do 10 kwietnia 2010 roku.
— To dzięki niemu 10 kwietnia 2010 roku mogłem być w Katyniu. Razem czekaliśmy na polską delegację na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim. To doświadczenie na zawsze pozostanie ze mną — napisał.
To jedno z najmocniejszych wspomnień po śmierci byłego wiceministra. Łączy osobistą relację, polityczną drogę Pyzika i jeden z najbardziej dramatycznych dni we współczesnej historii Polski.
Morawiecki, Krupka i politycy PiS żegnają Pyzika
Piotra Pyzika pożegnał także Mateusz Morawiecki. Były premier napisał, że przyjął wiadomość o jego śmierci „z głębokim żalem” i złożył kondolencje rodzinie oraz najbliższym.
— Niech pamięć o Jego zaangażowaniu i wieloletniej pracy na rzecz kraju pozostanie w naszych sercach. Cześć Jego Pamięci — przekazał Morawiecki.
W podobnym tonie wypowiadali się inni politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Anna Krupka wspominała Pyzika jako kolegę, człowieka „niezwykle życzliwego, zaangażowanego w sprawy publiczne i oddanego Polsce”. Jarosław Wieczorek podkreślał jego związki ze Śląskiem, pracę parlamentarną i działalność w opozycji antykomunistycznej.
Piotr Pyzik. Kim był były wiceminister?
Piotr Pyzik urodził się 1 stycznia 1959 roku w Puławach. Już jako student związał się z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów na Politechnice Śląskiej i współpracował z „Solidarnością”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, a później przymusowo wcielony do wojska. Po 1989 roku angażował się społecznie i humanitarnie. Był m.in. jednym z organizatorów i uczestników konwoju z pomocą humanitarną dla oblężonego Sarajewa.
Z Prawem i Sprawiedliwością był związany od początku istnienia partii. W 2001 roku współtworzył jej struktury w województwie śląskim. Był posłem na Sejm VII i VIII kadencji, a w latach 2021–2023 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Odpowiadał m.in. za sprawy związane z górnictwem.
Odznaczony za działalność publiczną
Piotr Pyzik został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Politycy żegnają go dziś jako człowieka oddanego sprawom publicznym, Polsce i regionowi śląskiemu. Wiadomość o jego śmierci poruszyła wiele osób z obozu prawicy. We wpisach pożegnalnych najczęściej powtarzają się słowa: życzliwość, lojalność, patriotyzm i służba publiczna.