Pilne! Kaczyński żegna byłego wiceministra PiS. Nie żyje Piotr Pyzik

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-23 17:19

Nie żyje Piotr Pyzik, były poseł Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister aktywów państwowych. O jego śmierci poinformowali politycy prawicy, w tym Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Paweł Szefernaker. Prezes PiS napisał, że Pyzik odszedł „niespodziewanie”, a Szefernaker podzielił się poruszającym wspomnieniem z 10 kwietnia 2010 roku, gdy razem czekali w Katyniu na delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim.

Nie żyje Piotr Pyzik

i

Autor: Karol Porwich/ East News

Nie żyje Piotr Pyzik. Poruszające wpisy polityków PiS

Smutna wiadomość obiegła środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Zmarł Piotr Pyzik, były poseł ziemi gliwickiej, były wiceminister aktywów państwowych i wieloletni działacz PiS. Informację o jego śmierci przekazali w mediach społecznościowych politycy prawicy.

Jarosław Kaczyński napisał, że Pyzik odszedł „niespodziewanie”. Prezes PiS wspominał go jako „szanownego, zasłużonego działacza i polityka” oraz „życzliwego człowieka”.

— Za swoją pracę i zaangażowanie wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla rodziny i najbliższych szczere wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju — napisał Jarosław Kaczyński.

Szefernaker wspomina Katyń. „To dzięki niemu mogłem tam być”

Szczególnie osobisty wpis opublikował Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP. Polityk przypomniał działalność Piotra Pyzika w opozycji antykomunistycznej, jego związki z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i „Solidarnością”, a także represje, które spotkały go po wprowadzeniu stanu wojennego.

Szefernaker wrócił też do 10 kwietnia 2010 roku.

— To dzięki niemu 10 kwietnia 2010 roku mogłem być w Katyniu. Razem czekaliśmy na polską delegację na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim. To doświadczenie na zawsze pozostanie ze mną — napisał.

To jedno z najmocniejszych wspomnień po śmierci byłego wiceministra. Łączy osobistą relację, polityczną drogę Pyzika i jeden z najbardziej dramatycznych dni we współczesnej historii Polski.

Pilna interwencja premiera ws. ukraińskiego kierowcy nad Morskim Okiem. "Zwróciłem się do MSWiA"

Morawiecki, Krupka i politycy PiS żegnają Pyzika

Piotra Pyzika pożegnał także Mateusz Morawiecki. Były premier napisał, że przyjął wiadomość o jego śmierci „z głębokim żalem” i złożył kondolencje rodzinie oraz najbliższym.

— Niech pamięć o Jego zaangażowaniu i wieloletniej pracy na rzecz kraju pozostanie w naszych sercach. Cześć Jego Pamięci — przekazał Morawiecki.

W podobnym tonie wypowiadali się inni politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Anna Krupka wspominała Pyzika jako kolegę, człowieka „niezwykle życzliwego, zaangażowanego w sprawy publiczne i oddanego Polsce”. Jarosław Wieczorek podkreślał jego związki ze Śląskiem, pracę parlamentarną i działalność w opozycji antykomunistycznej.

Piotr Pyzik. Kim był były wiceminister?

Piotr Pyzik urodził się 1 stycznia 1959 roku w Puławach. Już jako student związał się z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów na Politechnice Śląskiej i współpracował z „Solidarnością”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, a później przymusowo wcielony do wojska. Po 1989 roku angażował się społecznie i humanitarnie. Był m.in. jednym z organizatorów i uczestników konwoju z pomocą humanitarną dla oblężonego Sarajewa.

Z Prawem i Sprawiedliwością był związany od początku istnienia partii. W 2001 roku współtworzył jej struktury w województwie śląskim. Był posłem na Sejm VII i VIII kadencji, a w latach 2021–2023 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Odpowiadał m.in. za sprawy związane z górnictwem.

Odznaczony za działalność publiczną

Piotr Pyzik został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Politycy żegnają go dziś jako człowieka oddanego sprawom publicznym, Polsce i regionowi śląskiemu. Wiadomość o jego śmierci poruszyła wiele osób z obozu prawicy. We wpisach pożegnalnych najczęściej powtarzają się słowa: życzliwość, lojalność, patriotyzm i służba publiczna.

Polityka SE Google News
Jarosław Kaczyński na cmentarzu nie był sam. Pewna kobieta nie odstępowała go na krok
Galeria zdjęć 93
OSTRA REAKCJA WOBEC IZRAELA! "WEZWAĆ AMBASADORA, ZAKAZAĆ WJAZDU!" | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy pamiętasz działalność Piotra Pyzika?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIS
NIE ŻYJE
WICEMINISTER