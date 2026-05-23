Czarnek ruszył środkiem korytarza jak lider, politycy PiS za plecami. Pewny siebie?

Przemysław Czarnek na konwencji rolnej PiS w Kózkach zaprezentował się jako lider, inicjując nową ofensywę partii na polską wieś.

Z jego ust padły mocne słowa o strategicznym znaczeniu rolnictwa dla bezpieczeństwa i suwerenności Polski, podkreślając kluczową rolę wsi.

Odkryj, jak ten wyjątkowy kadr z wydarzenia buduje wizerunek Czarnka i dlaczego PiS stawia na rolnictwo w politycznej walce.

Czarnek na czele. Ten kadr przyciąga wzrok

Przemysław Czarnek idzie środkiem korytarza, w czerwonym krawacie i z biało-czerwoną przypinką w klapie. Wokół niego politycy PiS, ale to on jest w samym centrum ujęcia. Wygląda jak lider prowadzący drużynę na kolejne polityczne starcie.

Ten kadr dobrze oddaje przekaz, jaki PiS chciało wysłać z konwencji rolnej. Partia wraca do tematu wsi, a Czarnek jest pokazywany jako jedna z najważniejszych twarzy tej ofensywy. Za jego plecami widać parlamentarzystów i działaczy, co nadaje zdjęciu niemal kampanijny charakter.

Wydarzenie w Kózkach koło Białej Piskiej było częścią rolniczej ofensywy PiS. Partia zapowiadała rozmowę o przyszłości polskiej wsi, bezpieczeństwie żywnościowym i kierunkach zmian w rolnictwie. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Jarosław Kaczyński, Robert Telus, Zbigniew Kuźmiuk i Anna Gembicka.

W jego wystąpieniu rolnictwo nie było tylko jednym z działów gospodarki, ale fundamentem bezpieczeństwa państwa.

„Jeśli nie będzie warunków do tego, żeby rozwijać polską wieś i nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, nie będziemy niepodlegli, nie będziemy suwerenni, nie będziemy niezależni” — przekonywał.

Dalej dziękował rolnikom za ich pracę i stawiał wieś w centrum państwowego myślenia.

„To jest podstawowa gałąź gospodarki polskiej. Rolnictwo, sadownictwo, hodowla, uprawy. I za to wszystkim rolnikom dziękujemy, że trwają na tym posterunku bezpieczeństwa dla Polaków” — mówił Czarnek.

Słowo „posterunek” jest tu kluczowe. PiS próbuje opowiadać o rolnikach językiem bezpieczeństwa, odpowiedzialności i obrony interesu narodowego. To nie jest przypadkowy dobór słów, tylko próba zbudowania emocjonalnego przekazu do mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości.

Rolnictwo wraca do centrum polityki PiS

W tle konwencji były także konkretne postulaty: kredyty dla rolników, dopłaty, wsparcie sadowników i sprzeciw wobec umowy Mercosur. Prawicowe media relacjonowały wydarzenie jako początek wojewódzkich konwencji rolnych PiS i zapowiedź powrotu do mocniejszej ochrony polskiego rolnictwa. Dla PiS wieś pozostaje jednym z najważniejszych politycznych frontów.

📢 Gdzie jest dzisiaj pomoc dla rolnictwa? Gdzie jest pomoc od PSL-u? To jest Polskie Stronnictwo Ludowe czy grzebanie polskiej wsi? - Wiceprezes PiS, Kandydat na Premiera RP @CzarnekP.👉 Udostępnij #TakDlaRolnictwa pic.twitter.com/BKl7GgIYwJ— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) May 23, 2026

OSTRA REAKCJA WOBEC IZRAELA! "WEZWAĆ AMBASADORA, ZAKAZAĆ WJAZDU!" | Express Biedrzyckiej