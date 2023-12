PILNE! Jest nowy szef policji. Generał Mariusz Dąbek będzie pełnił obowiązki komendanta głównego

- W najbliższych dniach będziemy powoływali Komendanta Głównego Policji i trzech jego zastępców - powiedział w poniedziałek w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Dodał, że przed 3 stycznia musi być nowe kierownictwo Policji. Dopytywany, czy nowym szefem policji zostanie małopolski komendant wojewódzki Mariusz Dąbek, odpowiedział, że na razie nie będzie mówić o personaliach. Tymczasem jak dowiedział się TVN 24 to właśnie Dąbek ma przejąć stery w policji. Jak wiemy 7 grudnia gen. Jarosław Szymczyk zrezygnował ze stanowiska Komendanta Głównego Policji. Funkcję pełnił od 2016 r.

Kim jest Mariusz Dąbek? To on ma przejąć stery w policji

Mariusz Dąbek ma 50 lat i pochodzi z Chrzanowa. To absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Menadżerskiego Studium Kształcenia Kadry Kierowniczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również wiele kursów i szkoleń związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, między innymi, Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej, szkolenie z zarządzania kryzysowego w Sam Houston State University, szkolenie nt. zarządzania wyższą kadrą kierowniczą w Policji w Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences.