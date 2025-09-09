Premier Tusk zapowiada zamknięcie granicy z Białorusią.

To reakcja na manewry Zapad-2025.

Wiadomo, kiedy nastąpi zamknięcie granicy.

Tusk zamyka granicę

- W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy - wyjaśniał mediom Donald Tusk. Dodał przy tym kategorycznie, że Polska odpowie na te działania. Podkreślił, że mamy do czynienia z wieloma prowokacjami ze strony Białorusi. Wspomniał przy tym, o aresztowaniu rzekomego polskiego szpiega przez białoruskie KGB.

Premier stwierdził, że celem symulacji działań jest m.in. Przesmyk Suwalski. Przekazał, że jedną z odpowiedzi na te manewry jest przeprowadzenie również ćwiczeń polskiego wojska i sił sojuszniczych. - W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo państwa, zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe - dodał Tusk. Zamknięcie przejść ma nastąpić w czwartek o północy.

Według szefa rządu wszystkie resorty, których będzie dotyczyła ta decyzja, zostały pouczone o konieczności przedstawiania szczegółowych raportów z sytuacji na granicy.

Manewry Zapad-2025

W dniach 12-16 września odbędą się największe w tym roku rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025. Według zapowiedzi, w ćwiczeniach tych wezmą udział tysiące żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt wojskowy. Manewry Zapad od lat budzą zainteresowanie i niepokój państw sąsiednich, zwłaszcza w kontekście napięć na wschodniej flance NATO.

- Wojna w Ukrainie zaczęła się od ćwiczeń Zapad. Najpierw były ćwiczenia, najpierw było gromadzenie wojsk, przygotowanie. Pewnie wtedy wielu nie wierzyło, że ćwiczenia zakończą się inaczej. Myślę, że z samymi przedstawicielami państwa ukraińskiego na czele. Trzeba się uwrażliwiać na takie działania. Polska monitoruje sytuację i jest w pełnej gotowości - mówił w ubiegłym tygodniu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

