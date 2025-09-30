Antoni Macierewicz przegrał proces sądowy.

Sąd nakazał byłemu ministrowi obrony narodowej przeproszenie Macieja Laska.

Sprawa dotyczy słów Macierewicza, które padły w kontekście katastrofy smoleńskiej.

Ile będzie kosztować Macierewicza przegrana? Sprawdź szczegóły wyroku!

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał we wtorek wyrok w sprawie dotyczącej Antoniego Macierewicza. Zgodnie z orzeczeniem, polityk PiS nie może już publicznie rozpowszechniać twierdzeń, które bezprawnie naruszają dobra osobiste Macieja Laska. Sąd nakazał byłemu ministrowi obrony narodowej zamieszczenie przeprosin na portalu X (dawniej Twitter) na okres dwóch tygodni. Dodatkowo, Macierewicz ma sporządzić pisemne przeprosiny i wysłać je listem poleconym na adres zamieszkania Macieja Laska, byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Oprócz tego, sąd zobowiązał Antoniego Macierewicza do zapłaty 20 tysięcy złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sędzia Radosław Tukaj w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że strony procesu nie kwestionowały treści wypowiedzianych słów. Stwierdził, że same słowa oraz okoliczności, w których zostały wypowiedziane, nie budzą wątpliwości. Sędzia zaznaczył, że użyte określenia są "silne i kategoryczne" i mogą naruszać dobra osobiste.

Sprawa dotyczyła wpisu opublikowanego przez Macierewicza na Twitterze w kwietniu 2020 roku. - M. Lasek zatruł Polaków kłamstwem o 'pancernej brzozie' ściętej na 5,1 m. Raport Podkomisji w oparciu o badania Narodowego Instytutu Badań Lotniczych udowodnił ostatecznie, że skrzydło przecięłoby brzozę, a nie odwrotnie. Symulacje NIAR potwierdziły prace prof. W. Biniendy - napisał wówczas.

