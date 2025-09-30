Karol Nawrocki w rozmowie z Radiem ZET otwarcie opowiada o swoim nałogu.

W wywiadzie zdradza kulisy nietypowych uśmiechów wymienianych z Radosławem Sikorskim w ONZ.

Zobacz, co dokładnie powiedział prezydent Nawrocki.

Nałóg Nawrockiego

Karol Nawrocki już w trakcie kampanii wyborczej został przyłapany na zażywaniu woreczków nikotynowych. Kamery zarejestrowały takie zachowanie polityka podczas jednej z debat prezydenckich, a także w trakcie ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z Radiem ZET został więc zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy planuje walczyć ze swoim uzależnieniem. Nawrocki zdecydował się odpowiedzieć szczerze, zaprzeczając. – Nie staram się rzucić nikotyny. Jak będę chciał to zrobić, to na pewno rzucę od razu, ponieważ mam bardzo silną wolę. Nikomu nie polecam stosowania nikotyny, lepiej żyć bez tego – podkreślił polityk.

Zobacz: Cios w samo serce Barbary Nowackiej. Syn Rafała Trzaskowskiego wypisany z edukacji zdrowotnej!

Karol Nawrocki zaznaczył, że „nie jest specjalistą, ale woreczki, których używa, to jest to dozwolona i powszechnie dostępna substancja”. – Zabawne jest to, że woreczek nikotynowy wywołuje aż taką dyskusję, podczas gdy na forum ONZ w wielu miejscach w przestrzeni publicznej pali się papierosy czy cygara – komentował. – Chyba tylko w Polsce to wywołuje oburzenie. Istnieje taki pogląd, że papieros jest okej, ktoś pali to ma wizerunek mocnego szeryfa, cygara to wymóg salonów a woreczek nikotynowy wywołuje oburzenie – dodawał prezydent. Odnosząc się do fali krytycznych komentarzy, Karol Nawrocki powiedział, że „jest to dla niego śmieszne”. – Najlepiej oczywiście nic nie palić, ale to całe zamieszenie mnie śmieszy – podkreślił.

Rozmowa z Sikorskim

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które na początku tygodnia rozpoczęło się w Nowym Jorku, prezydent Karol Nawrocki i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zasiedli obok siebie, wymieniając żarty i gesty sympatii. Zaskakujące zdjęcia obrazujące uśmiech na licach obu panów szybko pojawiły się w sieci i były szeroko komentowane przez internautów (WIĘCEJ: Nawrocki i Sikorski naigrywali się razem z Tuska?! Zaskakujące wieści).

- To jest jedno zdjęcie. Spędziliśmy razem dość dużo czasu razem i kilka tematów poruszyliśmy z ministrem Sikorskim. I jak widać niejeden pewnie wywołał nasz wspólny uśmiech - mówił prezydent Nawrocki na antenie Radia ZET. Głowa państwa przyznała jednak, że nie pamięta, o czym rozmawiali dokładnie w momencie zrobienia symbolicznej fotografii. - Pewnie w rozmowach przewijał się Donald Tusk, ale nie wiem, czy akurat wtedy o nim rozmawialiśmy. Był to pewnie wybuch śmiechu w odniesieniu do jednego z tematów, które poruszaliśmy - stwierdził Nawrocki.

Sprawdź: Donald Tusk mówił o wojnie! "Chcę, żeby moi rodacy usłyszeli te słowa"

- Na pewno nie było to podczas wystąpienia Donalda Trumpa. Myślę, że pan minister Sikorski nie był tak szeroko uśmiechnięty. Ja się uśmiechałem, przynajmniej w sercu - dodał na koniec.

Galeria poniżej: ONZ Przemówienie Karola Nawrockiego

Sonda Jak do tej pory oceniasz Karola Nawrockiego jako prezydenta? Dobrze Średnio Źle Nie wiem