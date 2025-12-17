PILNE! Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi

- Antoni Macierewicz został oskarżony o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym – przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzulach „Ściśle tajne”, „Tajne”, „Poufne” i „Zastrzeżone” oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności oraz innych informacji chronionych, dotyczących okoliczności katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 - podano w komunikacie.

Czyn ten, kwalifikowany kumulatywnie z art. 265 § 1 k.k. oraz art. 266 § 1 i § 2 k.k., zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Uzasadnienie aktu oskarżenia jest w całości niejawne, przekazano. Dalej w komunikacie Prokuratury Krajowej dodano:

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało podejrzanemu ogłoszone w dniu 3 września 2025 r. Przesłuchany wówczas w charakterze podejrzanego Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. W dniu 5 sierpnia 2025 r. Sejm RP wyraził zgodę na pociągnięcie posła Antoniego Macierewicza do odpowiedzialności karnej. Podejrzany wyraził zgodę na publikację pełnych danych osobowych. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 18 listopada 2024 r.