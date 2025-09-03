Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty! Posłowi PiS grozi do 5 lat pozbawienia wolności

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-09-03 14:29

Antoni Macierewicz, poseł na Sejm RP i były minister obrony narodowej, usłyszał zarzut ujawnienia informacji niejawnych w związku z działalnością Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, polityk został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Macierewicz, samochód

i

Autor: Piotr Grzybowski/Super Express Macierewicz, samochód
  • Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty związane z działalnością podkomisji smoleńskiej.
  • Prokuratura zarzuca mu ujawnienie tajnych materiałów.
  • Sprawa może mieć poważne konsekwencje prawne.

Macierewicz usłyszał zarzuty

Zarzut dotyczy okresu od kwietnia 2018 do maja 2022, kiedy to — pełniąc funkcję przewodniczącego podkomisji oraz członka Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego — Macierewicz miał publicznie ujawnić informacje pochodzące z dokumentów opatrzonych klauzulami „Ściśle tajne”, „Tajne”, „Poufne” i „Zastrzeżone”. Czyn ten został zakwalifikowany z art. 265 § 1 oraz art. 266 § 1 i § 2 kodeksu karnego i zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchanie było możliwe dzięki decyzji Sejmu RP z 5 sierpnia 2025 roku o uchyleniu immunitetu poselskiego, na wniosek byłego już Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. W sprawie nie zastosowano środków zapobiegawczych.

Nieprawidłowości w podkomisji smoleńskiej

Zarzut został przedstawiony na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez Zespół Śledczy nr 4 Prokuratury Krajowej, powołany w listopadzie 2024 roku. Zespół ten prowadzi obecnie siedem śledztw dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu podkomisji smoleńskiej, w tym dwa przejęte z Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Postępowania są efektem raportu Ministerstwa Obrony Narodowej, który zawierał 41 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

Śledztwo ma charakter wielowątkowy i jest nadal kontynuowane. Antoni Macierewicz wyraził zgodę na publikację pełnych danych osobowych.

Polityka SE Google News
EXB 03.09.2025 - Miłosz Motyka
Karol Nawrocki wylądował w USA. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem
10 zdjęć
Sonda
Czy Antoni Macierewicz powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działania podkomisji smoleńskiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANTONI MACIEREWICZ