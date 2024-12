Pilna konferencja ws. Romanowskiego. Polska nie otrzymała inf. o azylu

Tusk odniósł się do sprawy Romanowskiego i Orbana. Wspomniał o Kaczyńskim

Fundusz Sprawiedliwości na celowniku

Adam Bodnar podkreślił, że rozliczenia związane z Funduszem Sprawiedliwości to dla niego absolutny priorytet. Przypomniał o licznych doniesieniach dotyczących nieprawidłowości i nadużyć, które miały miejsce w latach 2020-2021 za czasów ministra Zbigniewa Ziobry oraz jego zastępcy, Marcina Romanowskiego.

„Sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest przeze mnie traktowana absolutnie priorytetowo. Jedną z moich pierwszych decyzji było powołanie zespołu śledczego numer 2, który działa na poziomie prokuratury krajowej.”

Bodnar zaznaczył, że nie chodzi tu o polityczną zemstę, ale o fundamentalne zasady rzetelności życia publicznego:

„Nie zależy nam na tym, żeby ten czy inny polityk był postawiony przed sądem. Uważamy, że jest to sprawa fundamentalna z punktu widzenia wykorzystywania środków publicznych.”

Marcin Romanowski pod lupą prokuratury

Nazwisko Marcina Romanowskiego przewija się w kontekście zarzutów o nieprawidłowości związane z przyznawaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister sprawiedliwości miał odpowiadać za dyskrecjonalne decyzje dotyczące dotacji dla organizacji związanych z obozem politycznym Zbigniewa Ziobry. „Te wszystkie wcześniejsze triki prawne, wszelkie różne rodzaje konstrukcje, które były stosowane, okażą się nieskuteczne. Osoba podejrzana będzie musiała chronić się u Viktora Orbána i poszukiwać azylu politycznego na Węgrzech.”

Polityczny azyl i gorzkie oskarżenia. Romanowski: „Nie mogę akceptować tego bezprawia”

Napięcia dyplomatyczne z Węgrami

Rozliczenia z czasów rządów PiS mogą przenieść się na arenę międzynarodową. Bodnar zapowiedział, że jeśli Romanowski lub inni politycy będą próbowali uniknąć odpowiedzialności, Polska podejmie zdecydowane kroki dyplomatyczne. „Minister spraw zagranicznych Jakub Miśkorski ogłosił dzisiaj, że wezwie ambasadora Węgier na konsultacje. Polska złoży oficjalny protest, a ambasador Węgier w Budapeszcie również zostanie wezwany do Warszawy.”

Dodatkowo, Polska może uruchomić procedurę przeciwnaruszeniową na podstawie art. 259 Traktatu o Unii Europejskiej: „Nie możemy pozwolić sobie na to, aby osoby podejrzane o tak poważne przestępstwa uciekały przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Czy to Dominikana, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania czy Węgry – Polska zawsze będzie dążyć do sprowadzenia takich osób przed sąd.”

Upadek „nieliberalnego sojuszu”

Bodnar podkreślił, że czasy politycznego sojuszu Polski i Węgier pod rządami PiS i Viktora Orbána dobiegły końca. Jednak pozostałości tego układu mogą teraz stanowić narzędzie ochrony dla podejrzanych polityków. „W latach 2015-2023 Polska i Węgry budowały sojusz tzw. nieliberalnych demokracji. Te czasy się skończyły, ale więzi z tamtych lat pozostały.” Wpłynie również wniosek o uchylenie immunitetu Romanowskiemu. Strona polska czeka na orzeczenie sądu węgierskiego. Europejski nakaz aresztowania obowiązuje. Upoważnia to wszystkie organy do zatrzymania, w tym węgierskie. Prokuratura polska będzie kontynuowała wszystkie swoje działania.

Rozliczenia afery Funduszu Sprawiedliwości zbliżają się do punktu kulminacyjnego. Czy Marcin Romanowski i inni politycy związani z obozem Zbigniewa Ziobry będą szukać schronienia na Węgrzech? Adam Bodnar nie ma wątpliwości – prokuratura nie odpuści żadnych nadużyć. Porównał także to wszystko do współpracy z Dominikaną, która skończyła się w przeszłości pozytywnym skutkiem i ma nadzieję, na współpracę z władzami węgierskimi.

Poniżej galeria zdjęć Marcicna Romanowskiego, zapraszamy.

