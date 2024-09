i Autor: PAP/Maciej Kulczyński(2)

Co ro oznacza?

Pilna decyzja Donalda Tuska! Premier wprowadza stan klęski żywiołowej

W wielu miejsca w Polsce najpierw pojawiły się bardzo ulewne deszcze, które doprowadziły do podtopień i powodzi. Szczególnie niebezpiecznie jest w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim i małopolskim. Zalane jest Kłodzko, Głuchołazy, Nysa, Bystrzyca Śląska , gdzie wezbrana woda zerwała dwa mosty! Sytuację w Polsce obserwuje premier Donald Tusk, który podjął decyzję, by wprowadzić stan klęski żywiołowej. Co to oznacza i na czym polega?