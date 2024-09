Premier Donald Tusk w Głuchołazach. Czy wytrzyma most?

Protest PiS w Warszawie "StopPatoWładzy". Macierewicz dorwał się do mikrofonu [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Donald Tusk jedzie do Nysy i przestrzega. "Przed nami krytyczna noc, konieczna pełna mobilizacja"

Co się stało?

Powódź w Polsce. Premier Donald Tusk pojechał do Głuchołazów

Po odprawie w Nysie, premier Tusk pojechał do Głuchołaz.- Zobaczymy jaka jest sytuacja w Głuchołazach, pojedziemy do Głuchołazów, bo tam jest największe infrastrukturalne zagrożenie" - zapowiedział szef rządu na konferencji prasowej.

Przypomniał, że "są tam dwa mosty, prowizoryczny i ten w budowie". "Jak tutaj dojeżdżałem do Nysy, to woda dotykała już pierwszego mostu i dochodziło już do spiętrzenia wody" - relacjonował.

"Tam sytuacja jest oczywiście też krytyczna, no bo trudno nawet przyjąć konsekwencje ewentualnego zawalenia się tego mostu prowizorycznego. Nie wiadomo wtedy jak woda popłynie, więc musimy być bardzo skoncentrowani w samych Głuchołazach, też ewentualnie na szybkiej pomocy, jeśli taka będzie potrzeba" - wyjaśnił szef rządu.

Wojewoda dolnośląski prosi wojsko o pomoc

Najgorsza sytuacja powodziowa jest w gminie Kłodzko, w rejonie Głuchołazów, Lądka-Zdroju i w miejscowości Stronie Śląskie, gdzie pod wodą znajdują się kolejne ulice i domostwa, a służby ewakuują ludność z kolejnych regionów. Dramatycznie jest w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Tam strażacy walczą o most tymczasowy, na który z wielką siłą napiera woda. Konstrukcja w każdej chwili grozi zawaleniem.

Wojewoda dolnośląski zwrócił się z dramatycznym apelem o pomoc. Sytuacja powodziowa w regionie zaczyna powoli wymykać się spod kontroli, a "wyzwania są zbyt duże" - przyznał wojewoda. Zawnioskował o pomoc 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz o sprzęt inżynieryjny, a także amfibie, które mogą pomóc w ewakuacji mieszkańców z miejscowości odciętych od świata.