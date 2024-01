Pigułka "dzień po". Tusk ogłasza, jest decyzja!

To czeka Kamińskiego i Wąsika po wejściu do Sejmu. Klamka zapadła!

Rada Ministrów zajmowała się w środę, 24 stycznia, projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Projekt przewiduje dostęp do antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. pigułki dzień po, bez recepty. Premier Donald Tusk przekazał właśnie, że prace zostały sfinalizowane, a projekt ustawy zostanie przesłany do Sejmu. Uściślił, jednocześnie, że chodzi o dostępności do pigułki "dzień po" bez recepty dla zainteresowanych od 15. roku życia w górę. "Dla tej grupy antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty. Chodzi o jeden konkretny specyfik nazwany w ustawie: ella one" – powiedział.

Tusk: "Jest to rozwiązanie najbardziej powszechne w krajach Unii Europejskiej"

"Jest to metoda, która uniemożliwia doprowadzenie do zapłodnienia, a więc nie jest to tabletka wczesnoporonna, co budziło emocje w wielu kręgach, tylko zapobiegająca zajściu w ciążę" – powiedział Tusk. Zaznaczył, że dla osób poniżej 15 lat pigułka będzie dostępna na receptę. "Jest to rozwiązanie najbardziej powszechne w krajach Unii Europejskiej i umożliwi powszechny dostęp do antykoncepcji awaryjnej dla tych wszystkich, dla których do tej pory ona była właściwie niedostępna" – dodał. Podkreślił, że w ustawie zmieni się tylko jeden zapis. Wyraził nadzieję, że zmiana w ustawie uzyska poparcie parlamentu, a także prezydenta Andrzeja Dudy.

