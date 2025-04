i Autor: NEMO / SE / WARSZAWA

Interpol zadecydował

Podjęto decyzję ws. Marcina Romanowskiego. Co dalej z politykiem?

Interpol odmówił wszczęcia poszukiwań za posłem Marcinem Romanowskim, podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja ta stawia pod znakiem zapytania możliwość postawienia go przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Były wiceminister sprawiedliwości od grudnia ubiegłego roku przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Co to oznacza dla śledztwa i relacji polsko-węgierskich?