Najnowszy sondaż

Tusk przyćmił Hołownię. Ten sondaż nie ucieszy marszałka Sejmu

Popularność obrad Sejmu i jego marszałka to jedno, a drugie to twarda polityka. Polacy nie mają wątpliwości, że to Donald Tusk (67 l.) jest faktycznym liderem rządowej koalicji. Premier daleko w tyle pozostawia Szymona Hołownię (48 l.), lidera Polski 2050. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE”.