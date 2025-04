Niedobre wieści dla Donalda Tuska krótko przed wyborami prezydenckimi! Sondaż wszystko ujawnia

Z najnowszego badania CBOS wynika, że w kwietniu 2024 roku negatywny stosunek do rządu wciąż przeważa wśród Polaków. Poparcie dla rządu zadeklarowało 34% respondentów, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przeciwny stosunek do rządu wyraziło 40% badanych, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe. Neutralne stanowisko zajmuje 22% ankietowanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy.

Sondaż CBOS zbadał również ocenę wyników działalności rządu premiera Donalda Tuska. Pozytywnie oceniło je 37% respondentów, co stanowi spadek o 1 punkt procentowy. Negatywną opinię wyraziło 50% badanych, co jest wynikiem identycznym jak w poprzednim miesiącu. 13% ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy.

Respondenci zostali również zapytani o to, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej. Twierdząco odpowiedziało 36% ankietowanych, co stanowi spadek o 1 punkt procentowy. Przecząco odpowiedziało 53% badanych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. 11% respondentów nie ma zdania na ten temat, co jest wynikiem identycznym jak w poprzednim badaniu.

Zadowolenie z Donalda Tuska jako premiera

Sondaż CBOS ujawnił również, że 37% badanych wyraziło zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Donald Tusk, co stanowi spadek o 1 punkt procentowy. Niezadowolenie z tego faktu wyraziło 51% respondentów, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. 12% ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii, co jest wynikiem niezmienionym w porównaniu z poprzednim badaniem. To na pewno nie spodoba się liderowi PO!

