Lech Wałęsa o śmierci papieża Franciszka. Pojedzie na pogrzeb do Watykanu?

- Jestem człowiekiem grzesznym, ale człowiekiem wiary i wiem, że Kościołem kieruje Duch Święty i wybiera papieży na określone czasy. On dał nam papieża, aby dokończyć komunizm i teraz daje papieży, by oczyścić Kościół od naleciałości. Tak trzeba rozumieć to, co się działo i dzieje w Kościele - mówił w rozmowie z Onetem.