Trzyma dla wnuczek prawdziwy skarb. Oświadczenie majątkowe Tomasza Grodzkiego Was zaskoczy

Rywalizacja o każdy głos wyborców między ugrupowaniami trwa w najlepsze. Największe wydarzenia, które miały temu służyć, odbyły się w niedzielę 1 października: z jednej strony mieliśmy Marsz Miliona Serc zorganizowany w Warszawie przez lidera PO Donalda Tuska, z drugiej Konwekcję PiS z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy byłej premier Beaty Szydło.

W sondażu United Surveys przeprowadzonym dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" 2 października czyli dzień po obu wydarzeniach, zapytano Polaków, na które z ugrupowań by zagłosowali w wyborach. Jak się okazuje, zwycięzcą pozostaje PiS z wynikiem 32 proc. poparcia. Na drugim miejscu znajduje się Ko, na które wskazało 28,2 proc. respondentów. Podium zamyka Trzecia Droga z 10,2 proc. głosów.

Na kolejnych miejscach znalazły się Lewica z wynikiem 10,2 proc. i Konfederacja wynikiem 10 proc. Do Sejmu nie weszliby Bezpartyjni Samorządowcy, na których głos zadeklarowało 3,6 pro. Ankietowanych, oraz Polska Jest Jedna z wynikiem równam 0 proc.

Jak widać, wyniki sondażu po Marszu Miliona Serc i konwencji PiS nie zmieniły się zbytnio w porównaniu do tych sprzed 1 października. Czyżby wyborcy mieli już ugruntowane przekonanie, na kogo chcą głosować w nadchodzących wyborach? Do 15 października pozostało jeszcze trochę czasu i wiele może się zmienić przed ruszeniem do urn.

