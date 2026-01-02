Pierwszy sondaż partyjny w 2026 roku! Takie poparcie naprawdę ma KO i PiS

2026-01-02 11:31

Za nami rok pełen politycznych zawirowań, a najważniejszym wydarzeniem 2025 były wybory prezydenckie. To, co dzieje się na polskiej scenie politycznej wpływa na wybory Polaków. Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" sprawdził, na kogo wyborcy stawiają na samym początku nowego roku. Czy są zaskoczenia? Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka: "Wszystko to, co widzieliśmy od wyborów prezydenckich do końca kalendarzowego roku, potwierdza się". Sprawdźcie szczegóły.

Najnowszy sondaż partyjny! Takie poparcie mają poszczególne partie na starcie 2026 roku

Już jest pierwszy w 2026 roku sondaż, w którym sprawdzono poparcie dla poszczególnych partii. Na zlecenie "Super Express" badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster. Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne miałyby odbyć się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie pod wodzą Donalda Tuska chce głosować 34,2 proc. osób.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, partia Jarosława Kaczyńskiego, która ostatnio przeżywa pewne zawirowania i wewnętrzne trudności, cieszy się poparciem 29,88 proc. osób. Podium zamyka natomiast Konfederacja z wynikiem 10,15 proc. Tak wygląda czołówka sondażowa na początku 2026 roku. 

Kto znalazł się na kolejnych miejscach? Oto wyniki: 

  • Nowa Lewica - 7,37 proc.
  • Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 7,22 proc.
  • Partia Razem - 4,58 proc.
  • Polska 2050 Szymona Hołowni - 3,31 proc.
  • Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,11 proc.
  • odpowiedź: inna partia - wskazało 2,18 proc.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Ekspert o wynikach sondażu. Tak to widzi

O skomentowanie najnowszego badania poprosiliśmy eksperta, prof. Rafała Chwedoruka. Zdaniem politologa, na razie mamy do czynienia z takim samym podejściem wyborców do partii, jak w starym roku: - Wszystko to, co widzieliśmy od wyborów prezydenckich do końca kalendarzowego roku, potwierdza się: KO z wyraźną przewagą nad PiS, w kręgu swoich wyborców i co brakiem prostej koncepcji wyrwania się z patowej sytuacji. Konfederacja, która jest poniżej rezultatu osiągniętego przez Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich i raczej chyba nastawiona na to, by bronić tego stanu posiadania. Lewica pewna wejścia do Sejmu, ale niekoniecznie pewna tego, że razem z KO starczy to do sprawowania władzy. I partia Grzegorza Brauna, na której duże fluktuacje poparcia będą czymś, co będziemy regularnie obserwowali. Ta partia zajęła trochę miejsce Konfederacji i stała się taką uniwersalną partią protestów. A partia Razem kolejny raz nie potrafi zdyskontować dobrego wyniku.

W opinii politologa jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, to nawet wynik 1,11 proc. nie zamknie ludowcom drogi na listy, na przykład Koalicji Obywatelskiej. Inaczej jest jednak w przypadku Polski 2050, która jak mówi profesor, nie dysponuje ogólnokrajowymi strukturami, co pokazuje, że jesteśmy świadkami końca tej formacji: 

- Polska 2025 nie wpisują się w żaden sposób w główne strukturalne konflikty w polskim społeczeństwie. Polska 2050 w różnym stopniu, jest po prostu bytem symetrycznym do PO w wymiarze programowym, a nie mogą istnieć w systemie partyjnym. Dwie w zasadzie takie same partie obok siebie. Do tego dochodzi kryzys przywództwa, no i sytuacja podobna jak przy każdej partii kształtowanej wokół osoby popularnego lidera, często z poza świata polityki. Za każdym razem kończy się to tak samo. Ta polityka ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim są to ograniczenia w czasie.

Jeśli porównać wyniki najnowszego sondażu z badaniem przeprowadzonym w grudniu, to wówczas były one następujące: Koalicja Obywatelska (34,64 proc.), Prawo i Sprawiedliwość (30,94 proc.), Konfederacja Wolność i Niepodległość (10,85 proc.), Konfederacja Korony Polskiej Brauna (6,67 proc.), partia Razem (4,65 proc), Polska 2050 (2,98 proc.) i PSL (2,02 proc.). 

