"Pierwszy prawdziwy konkret" z obietnic Tuska. Mocno szydzą z premiera

Czarne chmury zbierają się nad partią Donalda Tuska.

Wszystko przez wyniki referendum w Krakowie.

Odwołanie Aleksandra Miszalskiego prowokowało PiS do produkcji nowego spotu.

Mocno wykpiwają w nim premiera i jego ugrupowanie.

Porażka Miszalskiego i reakcja Tuska

W niedzielnym referendum w Krakowie, za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta tegoż miasta, zagłosowało 171 581 osób. Przeciwko było zaledwie 3 631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc. Oznacza to, że liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne. Teraz na stanowisku komisarza Krakowa zasiądzie Stanisław Kracik, o czym poinformował już sam premier Donald Tusk.

- Panu prezydentowi Michalskiemu dziękuję za to, co zrobił. Taka jest demokracja. Czasami podejmuje się decyzje nietrafione, czasami się podejmuje decyzje niepopularne. Na tym polegają uroki i oczywiście ryzyka związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie – oznajmił szef rządu.

Nowy spot PiS

Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wykorzystać wyniki referendum do szyderczego uderzenia w premiera. - Obiecywali 100 konkretów na 100 dni, czekacie na nie do dzisiaj? To wreszcie mamy przełom - zaczyna swą przemowę lektor w nowym klipie PiS, opublikowanym w mediach społecznościowych. - Pierwszy prawdziwy konkret. Mieszkańcy Krakowa wzięli sprawy w swoje ręce i rozliczyli obietnice bez pokrycia. Odwołanie prezydenta z koalicji to nie tylko lokalny sukces, to początek wielkiej fali. Pokazaliśmy, że głos obywateli ma realną moc, a arogancja władzy ma swoje granice - kontynuował.

- Polacy właśnie się budzą, Kraków dał jasny sygnał całej Polsce, ale pamiętajmy - najważniejsze referendum dopiero przed nami. Weźmy sprawy w swoje ręce, za rok wspólnie odwołajmy ten zły rząd - dodał na koniec.

