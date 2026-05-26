"Pierwszy prawdziwy konkret" z obietnic Tuska. Mocno szydzą z premiera

Piotr Margielewski
2026-05-26 13:53

Pierwsze dni ostatniego tygodnia maja 2026 roku to zdecydowanie nie jest dobry czas dla Donalda Tuska. W wyniku niedzielnego referendum władzę w Krakowie stracił prezydent Aleksander Miszalski, szef małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej, którego polecał mieszkańcom w kampanii wyborczej sam premier. Takiej okazji do uderzenia w Tuska Prawo i Sprawiedliwość nie mogło odpuścić. W sieci opublikowano właśnie nowy spot partii Jarosława Kaczyńskiego, która mocno dworuje sobie z premiera.

Porażka Miszalskiego i reakcja Tuska

W niedzielnym referendum w Krakowie, za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta tegoż miasta, zagłosowało 171 581 osób. Przeciwko było zaledwie 3 631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc. Oznacza to, że liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne. Teraz na stanowisku komisarza Krakowa zasiądzie Stanisław Kracik, o czym poinformował już sam premier Donald Tusk.

Panu prezydentowi Michalskiemu dziękuję za to, co zrobił. Taka jest demokracja. Czasami podejmuje się decyzje nietrafione, czasami się podejmuje decyzje niepopularne. Na tym polegają uroki i oczywiście ryzyka związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie – oznajmił szef rządu.

Nowy spot PiS

Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wykorzystać wyniki referendum do szyderczego uderzenia w premiera. -  Obiecywali 100 konkretów na 100 dni, czekacie na nie do dzisiaj? To wreszcie mamy przełom - zaczyna swą przemowę lektor w nowym klipie PiS, opublikowanym w mediach społecznościowych. - Pierwszy prawdziwy konkret. Mieszkańcy Krakowa wzięli sprawy w swoje ręce i rozliczyli obietnice bez pokrycia. Odwołanie prezydenta z koalicji to nie tylko lokalny sukces, to początek wielkiej fali. Pokazaliśmy, że głos obywateli ma realną moc, a arogancja władzy ma swoje granice - kontynuował. 

Polacy właśnie się budzą, Kraków dał jasny sygnał całej Polsce, ale pamiętajmy - najważniejsze referendum dopiero przed nami. Weźmy sprawy w swoje ręce, za rok wspólnie odwołajmy ten zły rząd - dodał na koniec.

