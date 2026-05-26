To on zastąpi Aleksandra Miszalskiego. Kim jest Stanisław Kracik?

Piotr Margielewski
2026-05-26 11:19

W niedzielnym referendum w Krakowie mieszkańcy zagłosowali za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zagłosowało za tym 171 581 osób, podczas gdy przeciwnych temu rozwiązaniu było zaledwie 3 631 osób. Przed południem we wtorek 26 maja poznaliśmy nazwisko polityka, który go tymczasowo zastąpi na stanowisku jako komisarz Krakowa. Zobaczcie, kim jest Stanisław Kracik.

Aleksander Miszalski i Stanisław Kracik

Referendum w Krakowie

W niedzielnym referendum, za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa, zagłosowało 171 581 osób. Przeciwko 3 631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc. Oznacza to, że liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne.

Sam Miszalski w wydanym oświadczeniu przekazał, że z szacunkiem przyjmuje decyzję mieszkańców Krakowa. - Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie - stwierdził urzędujący jeszcze prezydent miasta w części wpisu.

Nowy komisarz

Stanisław Kracik, pełniący dotychczas funkcję wiceprezydenta Krakowa, ma zostać komisarzem miasta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w wyniku referendum. Wojewoda małopolski Jan Klęczar zapowiedział złożenie wniosku o powołanie Kracika na stanowisko komisarza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Jest taki zwyczaj, że wojewoda zwraca się z wnioskiem do pana premiera o powołanie komisarza i rekomenduje tam osobę, która w opinii wojewody mogłaby wypełniać dobrze takie obowiązki. Ja taki wniosek w tym momencie proceduję. Nie jest tajemnicą, że nazwiskiem, które znajdzie się we wniosku, jest pana Stanisława Kracika - mówił dla Radia ESKA.

- W mojej opinii, a znam ponad 20 lat pana Kracika, ma on pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, a także zestaw cech osobowościowych, które sprawią, że w sposób sprawny, skuteczny i taki spokojny, będzie w stanie administrować miastem Kraków w tym trudnym czasie do wyłonienia kolejnego prezydenta - dodawał.

Sam zainteresowany również potwierdził tę informację w rozmowie z Radiem ESKA.

Kim jest Stanisław Kracik?

75-letni Stanisław Kracik to samorządowiec, polityk i społecznik, był również posłem na Sejm przez dwie kadencje. Był też wieloletnim burmistrzem miasta i gminy Niepołomice, a także wojewodą małopolskim oraz kierował Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Od 20 maja 2024 roku był jednym z czterech zastępców prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jest związany z Koalicją Obywatelską. Pochodzi ze Spytkowic. W 2010 roku kandydował na urząd prezydenta Krakowa, ale przegrał w drugiej turze z Jackiem Majchrowskim. W 2015 roku został uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, zaś w 2005 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. 

Współpraca: Aleksander Ruszkowski

