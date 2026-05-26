Donald Tusk przerwał milczenie ws. referendum w Krakowie. Tak podsumował sytuację

Premier Donald Tusk ogłosił powołanie Stanisława Kracika na stanowisko komisarza w Krakowie, który tymczasowo przejmie obowiązki prezydenta miasta do czasu przedterminowych wyborów zaplanowanych na późne lato.

Decyzja o powołaniu komisarza jest bezpośrednią konsekwencją niedzielnego referendum, w którym mieszkańcy Krakowa, przy frekwencji przekraczającej wymagany próg, zagłosowali za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

W tym samym referendum nie udało się odwołać rady miasta, ponieważ nie osiągnęło ono wymaganego progu ważności, co oznacza, że obecna rada będzie kontynuować swoją działalność.

Premier Donald Tusk, podczas posiedzenia rządu, poinformował o planach powołania komisarza w Krakowie.

- Za chwilę na wniosek wojewody małopolskiego powołam komisarza w Krakowie – oświadczył premier. - Jeszcze w tej chwili nie można podać precyzyjnej daty ze względu na procedurę, ale późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa - dodał.

Premier Tusk odniósł się także do sytuacji odwołanego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego.

- Panu prezydentowi Michalskiemu dziękuję za to, co zrobił. Taka jest demokracja. Czasami podejmuje się decyzje nietrafione, czasami się podejmuje decyzje niepopularne. Na tym polegają uroki i oczywiście ryzyka związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie – podkreślił szef rządu.

Stanisław Kracik komisarzem

Komisarz, powoływany w takiej sytuacji, pełni tymczasowo obowiązki prezydenta miasta do momentu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów. Jego kluczowym zadaniem jest nie tylko zarządzanie bieżącymi sprawami miasta, ale także przygotowanie gruntu pod organizację nowych wyborów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedterminowe wybory na stanowisko prezydenta miasta powinny zostać przeprowadzone w ciągu 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu poprzedniego włodarza.

Stanisław Kracik, który ma objąć funkcję komisarza, jest postacią o bogatym doświadczeniu w administracji samorządowej i państwowej. W przeszłości pełnił funkcje takie jak burmistrz Niepołomic oraz wojewoda małopolski. Od 2024 roku zajmuje stanowisko wiceprezydenta Krakowa. Od 2011 roku jest związany z Platformą Obywatelską.

Referendum w Krakowie

Decyzja o powołaniu komisarza jest bezpośrednią konsekwencją niedzielnego referendum, w którym mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pomimo apeli ustępującego włodarza o zaniechanie udziału w głosowaniu, frekwencja wyniosła 29,99 procent, co przekroczyło wymagany próg 26,98 procent. Zdecydowana większość głosujących poparła wniosek o zmianę na stanowisku prezydenta.

Równocześnie, w tym samym głosowaniu, nie powiodło się referendum dotyczące odwołania rady miasta. Nie osiągnęło ono wymaganego progu ważności – do jego spełnienia zabrakło nieco ponad 3 tysięcy głosów. W rezultacie, organ samorządowy, w którym większość stanowią radni Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy, będzie kontynuował swoją działalność i podejmował decyzje kluczowe dla Krakowa aż do kolejnych wyborów samorządowych.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Donald Tusk:

30

Sonda Czy Donald Tusk to dobry premier? Tak Średnio Nie Nie wiem