Niepokojące kulisy fałszywego alarmu do domu Nawrockiego. Media ujawniają

Mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego stało się celem fałszywych alarmów, które doprowadziły do wyważenia drzwi przez służby ratunkowe, choć na miejscu nie stwierdzono żadnego zagrożenia.

Sprawcy posłużyli się zaawansowanymi metodami maskowania tożsamości, w tym tzw. "routerem cebulą", co czyni ich niezwykle trudnymi do zidentyfikowania, a śledztwo wykazało, że korzystali z serwerów zlokalizowanych m.in. w Rosji.

Precyzja i eskalacja fałszywych zgłoszeń sugerują, że prowokatorzy posiadali dokładne informacje i mogli na bieżąco monitorować przebieg interwencji służb, co budzi poważne pytania o dostęp do komunikacji między służbami.

23 maja doszło do niepokojącego zdarzenia, gdy służby ratunkowe zostały wezwane do mieszkania matki Karola Nawrockiego. Początkowe zgłoszenie alarmowało o pożarze, po czym nastąpiło kolejne, dotyczące zagrożenia życia dziecka. W rezultacie interwencji, służby musiały wyważyć drzwi do lokalu. Na miejscu nie stwierdzono jednak ani pożaru, ani obecności dziecka. Jak wskazano, jest to jeden z wielu podobnych incydentów odnotowanych w ostatnim czasie.

Kulisy działania sprawców

Według doniesień "Rzeczpospolitej", autor fałszywych alarmów posłużył się aplikacją Alarm 112, wysyłając wiadomości SMS z numeru telefonu, który został zidentyfikowany. Mimo to, służby podejrzewają, że rzeczywiste źródło tych zgłoszeń stanowił tzw. "router cebula", umożliwiający zachowanie anonimowości w komunikacji internetowej.

- Hakerzy wykorzystują do tego zwykłe routery, które odpowiednio przeprogramowane, skonfigurowane, maskują tożsamość sprawcy. Przepisy, jak to zrobić, można znaleźć w sieci na forach dla wtajemniczonych. Nazwa 'cebula' odnosi się do tego, że potrafi mieć kilkadziesiąt, a może i więcej warstw zabezpieczenia maskowania tzw. numeru IP - czytamy w "Rz".

Taka technika sprawia, że ustalenie tożsamości właściciela urządzenia jest niezwykle trudne, wręcz niemal niemożliwe.

Wnioski ws. działań służb

W sprawę zaangażowane są liczne organy ścigania i służby specjalne, w tym policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przedstawiciele wojska. Dotychczasowe analizy wskazują, że w początkowych fałszywych alarmach sprawcy korzystali z serwerów zlokalizowanych w krajach skandynawskich. W późniejszych przypadkach, źródłem tych działań były serwery znajdujące się na terenie Rosji.

"Rzeczpospolita" podkreśla, że w przypadku zdarzenia w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, prowokatorzy dysponowali nie tylko dokładnym adresem, ale także wiedzą o braku stałego nadzoru Służby Ochrony Państwa nad tym obiektem. Taka precyzja sugeruje, że sprawcy mogli na bieżąco monitorować przebieg interwencji służb. Kiedy pierwotne zgłoszenie o pożarze nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, po upływie zaledwie 15 minut do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła kolejna wiadomość SMS, tym razem informująca o dziecku, które nie dawało oznak życia. Ta eskalacja doprowadziła do decyzji o siłowym otwarciu drzwi mieszkania.

- Wygląda to tak, jakby inicjatorzy działań mieli dostęp do komunikacji pomiędzy służbami. Albo ktoś z nich był w rejonie, gdzie wszystko się rozgrywało i obserwował z zewnątrz działania strażaków i policjantów – relacjonuje "Rz". W związku z tym, w ramach prowadzonego śledztwa, policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu miejskiego z okolic miejsca zdarzenia.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego przy grobie Jana Pawła II: