Niepokojące kulisy fałszywego alarmu do domu Nawrockiego. Media ujawniają

- Mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego stało się celem fałszywych alarmów, które doprowadziły do wyważenia drzwi przez służby ratunkowe, choć na miejscu nie stwierdzono żadnego zagrożenia.
- Sprawcy posłużyli się zaawansowanymi metodami maskowania tożsamości, w tym tzw. "routerem cebulą", co czyni ich niezwykle trudnymi do zidentyfikowania, a śledztwo wykazało, że korzystali z serwerów zlokalizowanych m.in. w Rosji.
- Precyzja i eskalacja fałszywych zgłoszeń sugerują, że prowokatorzy posiadali dokładne informacje i mogli na bieżąco monitorować przebieg interwencji służb, co budzi poważne pytania o dostęp do komunikacji między służbami.
23 maja doszło do niepokojącego zdarzenia, gdy służby ratunkowe zostały wezwane do mieszkania matki Karola Nawrockiego. Początkowe zgłoszenie alarmowało o pożarze, po czym nastąpiło kolejne, dotyczące zagrożenia życia dziecka. W rezultacie interwencji, służby musiały wyważyć drzwi do lokalu. Na miejscu nie stwierdzono jednak ani pożaru, ani obecności dziecka. Jak wskazano, jest to jeden z wielu podobnych incydentów odnotowanych w ostatnim czasie.
Kulisy działania sprawców
Według doniesień "Rzeczpospolitej", autor fałszywych alarmów posłużył się aplikacją Alarm 112, wysyłając wiadomości SMS z numeru telefonu, który został zidentyfikowany. Mimo to, służby podejrzewają, że rzeczywiste źródło tych zgłoszeń stanowił tzw. "router cebula", umożliwiający zachowanie anonimowości w komunikacji internetowej.
- Hakerzy wykorzystują do tego zwykłe routery, które odpowiednio przeprogramowane, skonfigurowane, maskują tożsamość sprawcy. Przepisy, jak to zrobić, można znaleźć w sieci na forach dla wtajemniczonych. Nazwa 'cebula' odnosi się do tego, że potrafi mieć kilkadziesiąt, a może i więcej warstw zabezpieczenia maskowania tzw. numeru IP - czytamy w "Rz".
Taka technika sprawia, że ustalenie tożsamości właściciela urządzenia jest niezwykle trudne, wręcz niemal niemożliwe.
Wnioski ws. działań służb
W sprawę zaangażowane są liczne organy ścigania i służby specjalne, w tym policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przedstawiciele wojska. Dotychczasowe analizy wskazują, że w początkowych fałszywych alarmach sprawcy korzystali z serwerów zlokalizowanych w krajach skandynawskich. W późniejszych przypadkach, źródłem tych działań były serwery znajdujące się na terenie Rosji.
Polacy wystawili ocenę Karolowi Nawrockiemu i parlamentowi. Kto ma powody do radości?
"Rzeczpospolita" podkreśla, że w przypadku zdarzenia w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, prowokatorzy dysponowali nie tylko dokładnym adresem, ale także wiedzą o braku stałego nadzoru Służby Ochrony Państwa nad tym obiektem. Taka precyzja sugeruje, że sprawcy mogli na bieżąco monitorować przebieg interwencji służb. Kiedy pierwotne zgłoszenie o pożarze nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, po upływie zaledwie 15 minut do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła kolejna wiadomość SMS, tym razem informująca o dziecku, które nie dawało oznak życia. Ta eskalacja doprowadziła do decyzji o siłowym otwarciu drzwi mieszkania.
- Wygląda to tak, jakby inicjatorzy działań mieli dostęp do komunikacji pomiędzy służbami. Albo ktoś z nich był w rejonie, gdzie wszystko się rozgrywało i obserwował z zewnątrz działania strażaków i policjantów – relacjonuje "Rz". W związku z tym, w ramach prowadzonego śledztwa, policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu miejskiego z okolic miejsca zdarzenia.
W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego przy grobie Jana Pawła II: