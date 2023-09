Ryszard Petru w porannym środowym (6.09) wywiadzie w radiu RMF FM przypomniał, że w wyborach do Sejmu startuje z ostatniego miejsca warszawskiej listy Trzeciej Drogi.

Ryszard Petru dogadał się z Szymonem Hołownią

- Jest mi do tego ugrupowania dzisiaj najbliżej, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Uważam, że jako szeroko rozumiana opozycja może wygrać te wybory w wariancie, kiedy Trzecia Droga jest na podium, na trzecim miejscu, wygrywa z Konfederacją i bierze odpowiedzialność za gospodarkę w przyszłym rządzie - mówił Petru.

Jak przyznał jest członkiem partii Szymona Hołowni Polska 2050 od bardzo niedawna, bo od trzech dni.

Petru przekonywał, że Konfederacja jest "dogadana z PiS-em na koalicję", tylko nie musi to być oficjalna koalicja, tylko "ukryta". - Czarno-brunatna koalicja jest poważnym zagrożeniem dla polskiej demokracji - przestrzegał.

Petru, tak jak Konfederacja, chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę

Pytany o swoje poglądy w kilku kluczowych tematach wyborczych Ryszard Petru powiedział, że jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 62. roku życia, a pensja minimalna powinna być "regionalna" ze względu na - jak tłumaczył - różne koszty życia w różnych regionach Polski.

Kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu przyznał też wprost, że jest za tym, by zamiast 13. i 14. emerytury, była waloryzacja. - Zamiast 13. emerytury zróbmy sobie podwyżkę o 100 zł miesięcznie, ale żadnych prezentów od rządu - powiedział Petru.

Petru: "Ziemia jest towarem"

Ryszard Petru zapytany, czy jest za tym, aby cudzoziemcy mogli bez żadnych ograniczeń kupować ziemię, zaznaczył, że w tej sprawie ma prawo mieć różne poglądy z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

- Co do zasady powinno być tak, że po prostu ziemia jest towarem i można ją kupować - powiedział Petru. Dopytywany, czy bez względu, czy jest się cudzoziemcem czy Polakiem odparł: - Oczywiście. Zaznaczył, że nie ma powodów, aby ograniczać handel ziemią. - Jedyne, co trzeba zrobić, to muszą być służby specjalne, muszą kontrolować to, aby te zakupy nie były dokonywane przez obce nam służby, mówię o na przykład wschodnich - powiedział Petru. Kandydat Trzeciej Drogi opowiedział się też za wprowadzeniem progu dochodowego w przypadku programu 800 plus.

