Zaskakujące słowa Kosiniaka-Kamysza o Ryszardzie Petru. "Życzę powodzenia, ale..."

Władysław Kosiniak-Kamysz o samodzielnym starcie Ryszarda Petru w wyborach

Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany w Szczytnie (warmińsko-mazurskie) o komentarz do zapowiedzi Ryszarda Petru, który ogłosił samodzielny start w wyborach do Senatu. Lider ludowców, gdy dowiedział się o decyzji polityka Nowoczesnej skomentował to krótkim "to niedobrze".

- Życzę zawsze powodzenia, mam nadzieję, że to będzie w ramach uzgodnień Paktu Senackiego [...] Ryszard Petru stoi po tej stronie sceny politycznej, w której jest Pakt Senacki, a Nowoczesna, którą zakładał, jest częścią Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, życzę im, żeby w ramach Nowoczesnej i Koalicji Obywatelskiej doszli do porozumienia - mówił Kamysz.

Ryszard Petru startuje samodzielnie w wyborach. Chce zostać szefem Nowoczesnej

Ryszard Petru na konferencji prasowej ogłosił, że będzie startował do Senatu RP z okręgu 43 w Warszawie obejmującego dzielnice Mokotów, Wilanów, Ursynów i Wawer. Twierdził, że "zna część problemów mieszkańców tych dzielnic". Podkreślał, że jest członkiem .Nowoczesnej, ale jego zdaniem partia nie wykorzystuje w parlamencie pełni swoich możliwości, dlatego będzie się ubiegał o szefostwo w partii.

- Wielokrotnie zgłaszałem, że jestem w stanie startować w ramach paktu senackiego, ale będę startował z własnego komitetu. Uważam, że dzisiaj kluczowe jest, by po stronie opozycji była oferta liberalna, wolnorynkowa - dla tych, którzy chcą głosować na partie opozycyjne - powiedzłą Petru.

