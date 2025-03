Petraniuk tłumaczy, dlaczego Zełenskiego w Białym Domu poniosły emocje. "Mam tak samo"

Prezydent Ukrainy to artysta

W efekcie kłótni między Wołodymyrem Zełenskim (47 l.) i Donaldem Trumpem (79 l.), Amerykanie wstrzymali dostawy broni oraz przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych o ruchach rosyjskich wojsk. Wkrótce okaże się czy Ukraina i USA dojdą do jakiegoś porozumienia, aby wznowić amerykańską pomoc wojskową. Tymczasem Wołodymyr Petraniuk, artysta z Kijowa, podzielił się z nami wrażeniami z awantury w Waszyngtonie.

– U Zełenskiego włączają się emocje, kiedy zaczynają się poważne tematy. Tak nie powinno być, ale poniosło go i ja to rozumiem, bo też jestem aktorem i reżyserem. Ale naszemu prezydentowi to wydarzenia pomogło. Trump zwiększył poparcie dla Zełenskiego w naszym narodzie. Teraz popierają go nawet narodowcy! – mówi nam mieszkaniec Kijowa. – Według mnie Trump przegrał ten pojedynek na słowa - dodał. Przyznał też, że trudno powiedzieć, co będzie dalej.

Trump nikogo nie szanuje

- Najgorzej, że Trump nie szanuje nawet swoich poprzedników. Powiedział, że Biden to głupek, tak samo Obama, a przecież to byli prezydenci, których wybrał naród amerykański. To pokazuje sytuację, w której się znaleźliśmy, bo Trump nie ma szacunku dla nikogo. Rozmawiał z prezydentem Ukrainy, którego nie szanuje i wyciągał brudy. Rozczarowałem się Trumpem i jego ludźmi, bo stali się niebezpieczni, a do tego układają się z Putinem. To jest wielki problem i musimy znaleźć sposób na jego rozwiązanie – dodaje Petraniuk. ABR

