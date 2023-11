Pędzenie „księżycówki” stanie się legalne?! Kołodziejczak o bimbrze: to powód do dumy

Donald Tusk złożył meldunek i zapowiedział zaskakujące spotkanie. "Chcę znowu wrócić do was"

Kredyt zero procent, handel w niedziele, aborcja i CPK. Oto kości niezgody w koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy!

Ciężki bój dla PiS. Kto do wyborów samorządowych?

Liderzy KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy negocjują warunki utworzenia nowego rządu koalicyjnego. Nie jest wykluczone, że stanowisko ministra rolnictwa przypadnie świeżo powołanemu posłowi KO, Michałowi Kołodziejczakowi.

Polska, kraj wódką płynący. Wszystko drastycznie drożeje, tylko nie alkohol. Terapeuta apeluje o podwyżki

O jakie sprawy dla rolników Kołodziejczak zamierza walczyć? – Takie pytanie zadał posłowi dziennikarz serwisu wyborcza.biz. Okazuje się, że wśród pierwszych spraw, które są priorytetowe, znajduje się pędzenie bimbru. – „Dawniej tzw. księżycówka była ważnym elementem naszego kulturowego krajobrazu, który kojarzył się z tajemnicą, przekraczaniem norm, wolnością od państwa. No i była powodem do dumy tak jak nalewki, z których Polacy dawniej słynęli – powiedział lider AgroUnii, który jest za uwolnieniem prawa do produkcji na własne potrzeby. – Tylko bezpieczne ilości i - jak jeszcze raz podkreślam - na własny użytek – oznajmił polityk.

Wieczorny Express - Michał Kołodziejczak