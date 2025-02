Paweł S. z Red is Bad wyszedł z aresztu! Prokuratura Krajowa potwierdza

Wiadomo, kto pokieruje CBA. To Tomasz Strzelczyk. Co o nim wiemy?

Paweł S. nie jest już w areszcie. Prokuratura potwierdza

- Prokurator uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i zastosował środki wolnościowe, które w jego ocenie są wystarczające do zapewnienia obecności Pawła S. w Polsce i uczestniczenia w czynnościach procesowych - przekazała "Super Expressowi" rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.

Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, wobec Pawła S. zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe.

Kim jest Paweł S. i jak doszło do jego zatrzymania?

Właściciel marki produkującej odzież patriotyczną "Red is bad" Paweł S. był poszukiwany od października 2024 roku międzynarodowym listem gończym, czerwoną notą Interpolu, a także europejskim nakazem aresztowania. Został zatrzymany pod koniec października 2024 roku na Dominikanie i deportowany do Polski.

Po przylocie do Polski 30 października 2024 roku Paweł S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Następnie przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji gdzie przeprowadzono z nim czynności. Później Paweł S. został przewieziony do Katowic, gdzie osadzono go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Jak informował wtedy rzecznik szefa MSWiA Jacek Dobrzyński zatrzymanie przebiegło "spokojnie".

W Polsce usłyszał zarzuty brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, współpracę w przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych związanych z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) i prania pieniędzy.

Jak podawało Radio Eska w listopadzie, Paweł S. po zatrzymaniu miał nie przyznawać się do winy, ale odnosił się do postawionych mu zarzutów. Według ówczesnych informacji współpracował z prokuraturą, ale "przedstawiał swoją wersję wydarzeń".

Z kolei według informacji Onetu z końcówki stycznia, Paweł S. licząc na złagodzenie kary miał zdecydować się na pełną współpracę z prokuraturą w sprawie korupcji w RARS. Portal podawał również, że zatrzymany miał zapłacić Annie W. szefowej biura premiera Mateusza Morawieckiego kwotę 3,5 mln zł w zamian za zlecenie na dostawę agregatów prądotwórczych do RARS.

