Kukiz ostro o gwieździe TVN-u: "To powinien być koniec kariery telewizyjnej Kuby Wojewódzkiego"

Dla Kukiza to niedopuszczalne

Kuba Wojewódzki ma zapłacić prawie pół miliona złotych. Mocno po kieszeni dostali też jego byli wspólnicy Janusz Palikot (61 l.) i Tomasz Czechowski. Z prawomocnej już decyzji sądu zadowolony jest Paweł Kukiz. Były muzyk dobrze zna dziennikarza TVN bo nie raz udzielał mu wywiadu jako gwiazda rocka i lider zespołu Piersi. Teraz jednak nie ma dla niego litości i oczekuje srogiej kary za alkoholowe przewinienia.

- Media potrafią niszczyć ludzi na podstawie pomówień, a nie potrafią na podstawie faktów kończyć kariery swojego pracownika? To powinien być koniec kariery telewizyjnej Kuby Wojewódzkiego, co do tego nie mam wątpliwości. Dla mnie, jako dla odbiorcy mediów to niedopuszczalne, żeby prawomocnie skazany człowiek był nadal jedną z głównych postaci dużej telewizji - mówi Paweł Kukiz.

- Jest wyrok skazujący i to jeszcze wyrok, który opiewa na tak wysoką kwotę. Nie wiem, czy czy to powinno być definitywne zerwanie współpracy z takim delikwentem, ale na pewno powinno się zakończyć eksponowanie tego pana – grzmi poseł koła Wolni Republikanie.

Wojewódzki uprawiał szkodliwą propagandę

Kuba Wojewódzki został skazany za nielegalną reklamę alkoholu w mediach społecznościowych, co jest niezgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Na swoim profilu na Instagramie opublikował 12 postów promujących napoje alkoholowe, w tym jeden film i jedenaście zdjęć. Paweł Kukiz nie ma wątpliwości jak bardzo szkodliwe społecznie to działania.

- Samo reklamowanie alkoholu jest oczywiście karygodne, ale w przypadku Wojewódzkiego mamy do czynienia także ze szkodliwą propagandą w innych obszarach - konkluduje Paweł Kukiz.

Już kilka dni temu zapytaliśmy telewizję TVN o przyszłość Kuby Wojewódzkiego w tej stacji. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

