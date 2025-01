Paweł Kukiz o polskim systemie politycznym: "To nie demokracja!"

Kontrola NIK w MSZ. Jest zawiadomienie do prokuratury! Wskazano 12 osób

O co chodzi?

"Żyjemy w państwie, które od komunizmu szczególnie się nie różni. To szef partii władzy jest wszechwładny i jego słowo jest wykładnią prawa w Polsce" – mówił Kukiz, wskazując, że obecna ordynacja wyborcza podporządkowuje posłów liderom ugrupowań.

"Partie kontrolują wszystko"

Zdaniem Kukiza, fakt, że przeciętny obywatel nie może indywidualnie ubiegać się o mandat posła, świadczy o braku demokracji w Polsce. "Różnica między komunizmem a dzisiejszym ustrojem polega tylko na tym, że usunięto zapis o przewodniej roli PZPR-u, a w zamian pozwolono partiom przejąć tę rolę" – dodał.

Kukiz wyraził swoje niezadowolenie z sytuacji, w której liderzy partii nie tylko decydują o składzie list wyborczych, ale także o dalszym losie parlamentarzystów. "To oni rozdzielają prawo bycia w parlamencie. Posłowie są podporządkowani w pełni wodzowi partii" – podkreślił, opisując ten system jako „partyjny dyktat”.

"Demokracja na papierze"

Były muzyk i polityk zwrócił uwagę na brak realnych narzędzi kontroli władzy w Polsce, zarówno w codziennym funkcjonowaniu państwa, jak i podczas wyborów. "Nie istnieje żaden instrument kontroli władzy na co dzień. Przy okazji wyborów oni właściwie sami pomiędzy siebie się wybierają" – zauważył.

Kukiz od lat postuluje wprowadzenie zmian w systemie wyborczym, takich jak jednomandatowe okręgi wyborcze, które miałyby przywrócić obywatelom realny wpływ na politykę.

Kukiz o przyszłości polskiej demokracji

W swojej wypowiedzi Kukiz nie ukrywał pesymizmu wobec możliwości zmian. "To, co mamy teraz, absolutnie żadną demokracją nie jest. To ustrój oparty na partyjnym dyktacie, gdzie zwycięska partia przejmuje pełną kontrolę nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą" – podsumował.

Rozmowa z Pawłem Kukizem to mocne podsumowanie kondycji polskiego systemu politycznego, w którym dominuje centralizacja władzy w rękach partii i ich liderów. Czy jego słowa będą impulsem do dyskusji o reformach, które przywrócą obywatelom większą kontrolę nad państwem?

