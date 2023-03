Paweł Kukiz będzie miał nietęgą minę. Jego polityczne marzenie może się nie ziścić

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Müller został zapytany o stanowisko rządu w sprawie koncepcji sądów pokoju i o to, czy rozpatrywane w Sejmie projekty dotyczące tej kwestii powinny być przyjęte w aktualnym kształcie.

Sędziowie pokoju w Sejmie

We wtorek - po trwających ponad rok pracach - sejmowa podkomisja poparła formalnie dwa projekty mające powołać sądy pokoju. Do projektów wprowadzono liczne poprawki, znaczną część planowanych zapisów przeformułowano. Projekty w środę trafiły do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która jednak przerwała prace. Do rozpatrywania tych przepisów posłowie mają powrócić po sporządzeniu dodatkowej opinii przez Biuro Analiz Sejmowych. Sejmowi prawnicy mają na to tydzień.

Müller zastrzegł, że na razie nie ma opinii rządu do tego projektu, jako oficjalnego stanowiska. "Mogę tylko bardziej ogólnie powiedzieć o tym" - dodał.

– "Oczywiście, należy szukać w regulacjach dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości takich rozwiązań, które uproszczą rozpatrywanie najprostszych spraw. To jest postulat w tym obszarze Pawła Kukiza i jego środowiska, również prezydenta w jakimś zakresie" - zaznaczył Müller.

Skomplikowany projekt

– "Będziemy to rozpatrywać" - zapewnił. "Czy ten projekt finalnie zostanie przyjęty w tej kadencji, tego nie wiem. To jest skomplikowany projekt. Aczkolwiek trzeba też przyznać, że Paweł Kukiz podnosi to jako jeden z ważnych warunków współpracy z naszym środowiskiem i w tym zakresie uważa to za jeden z priorytetowych projektów" - mówił rzecznik rządu.

– "Rozstrzygnięć finalnych jeszcze nie ma i na ten moment mogę tyle powiedzieć" - dodał.

Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych. Prace nad takimi rozwiązaniami trwają w Sejmie od grudnia 2021 r. Podkomisja sejmowa poświęciła łącznie 15 posiedzeń na wypracowanie projektów ustawy o sądach pokoju oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające reformę.

Oba projekty były inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju początkowo prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Dudą.

Ziobro komentuje

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oceniał we wtorek, że projekt prezydenta "tylko z nazwy jest projektem o sędziach pokoju". "To jest zaprzeczenie tej idei. Jest niebywale kosztowny. Nigdy nie poprzemy projektów, które są destrukcyjne dla sądownictwa" - mówił minister i lider Solidarnej Polski.

