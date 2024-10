Patryk Jaki liczy, że kandydat PiS na prezydenta będzie miał charyzmę. Kto to taki? Przemysław Czarnek

Trwa wielkie oczekiwanie na wyjście ks. Olszewskiego. Co się dzieje pod aresztem?

Niedawno politycy PiS rozważali przeprowadzenie prawyborów, które miały wyłonić odpowiedniego kandydata na prezydenta, ale jednak do nich nie dojdzie. Kierownictwo partii stwierdziło, że rezygnuje z tej formuły. Rzecznik partii Rafał Bochenek powiedział w stacji wPolsce24, że w kierownictwie działa specjalny zespół, który przeprowadza wstępne rozmowy z potencjalnymi kandydatami. – Są prowadzone w tym momencie badania socjologiczne, różnego rodzaju konsultacje z szeroko pojętym środowiskiem prawicy w Polsce – oznajmił.

Nieoficjalnie mówi się, że na krótkiej liście potencjalnych kandydatów na kandydata znajsię się teraz: były kandydata na prezydenta Warszawy, europoseł Tobiasz Bocheński, prezes IPN Karol Nawrocki, oraz poseł PiS i były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Jaki popiera b. ministra edukacji

O swojego faworyta został zapytany w „Expressie Wieczornym” nowy wiceprezes PiS Patryk Jaki. – Przemysław Czarnek byłby dobrym kandydatem na prezydenta, ma charyzmę, to są takie czasy, że charyzma jest w szczególności potrzebna. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych wybory 5 listopada wygra Donald Trump i zostanie prezydentem, a jestem prawie pewny, że tak się stanie, to w tym kontekście też uważam, że Przemysław Czarnek byłby niezłym kandydatem na prezydenta – powiedział Jaki, który należał do zwolenników prawyborów. Głosowałbym w nich na Przemysława Czarnka – podkreślił europoseł PiS.

