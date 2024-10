Przemysław Czarnek kandydatem PiS na prezydenta?! Poseł nie ma wątpliwości

- Staram się mieć dobrą wiedzę we wszystkich partiach politycznych i we wszystkich klubach parlamentarnych i rozumieć, co się dzieje. Wystawienie kandydata dosyć trumpowego, wyrazistego, tożsamościowego, jakim jest Przemysław Czarnek, PiS robi po to, by zablokować przepływy do Konfederacji - stwierdził Przemysław Wipler.