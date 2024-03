Partia Niepodległość. Robert Bąkiewicz prezesem nowego ugrupowania

Robert Bąkiewicz zakłada nową partię

Robert Bąkiewicz, były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach parlamentarnych, został prezesem nowej partii - "Dziś oficjalnie swoją działalność rozpoczyna partia 'Niepodległość'. Nadszedł czas wybudzić polski naród z letargu!" - ogłosił w mediach społecznościowych.

"Dość szaleństw 'Zielonego ładu'. Dość niszczenia polskiego rolnictwa, górnictwa, branży transportowej. Dość ciemiężenia fiskalnego milionów polskich rodzin. Dość marksistowskiej ideologizacji polskich dzieci. Dość niszczenia podmiotowości państwa polskiego. Dość pozbawiania nas suwerenności" - napisał Bąkiewicz.

Głównym postulatem wyjście z UE

"Czas opuścić UE, która zamiast upragnionej Arki, okazała się tonącym Titanikiem" – napisał Bąkiewicz. We wpisie były szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości zachęcił do sprawdzania strony internetowej partii, na której można dowiedzieć się "jak uratować Polskę". W rozmowie z Wirtualną Polską Robert Bąkiewicz powiedział , że nie jest współzałożycielem partii, a będzie pełnił wyłącznie funkcję jej prezesa. - Ten projekt powstał jakiś czas temu. Ja zostałem wybrany na prezesa tej partii - wyjaśniał. Polityk przekazał portalowi, że ugrupowanie zawalczy w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przekonywał też, że nie ma nic dziwnego w udziale partii eurosceptycznej w wyborach do Europarlamentu. Przypomniał działalność Nigela Farage'a w Brukseli, która przyczyniła się do finalizacji Brexitu.

