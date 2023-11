Sejm pełen nowicjuszy. Sprawdź, ktoś zasiądzie w poselskich ławach! Niektóre nazwiska mogą zaskoczyć

Ministrowie zostali posłami

Z ramienia PiS do Sejm dostało się 18 debiutantów. Są to m.in. prezydenccy ministrowie: Marcin Przydacz (38 l.), Paweł Szrot (48 l.) i Paweł Sałek (48 l.). Po raz pierwszy posłami zostali także: minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński (35 l.), a także polityk Suwerennej Polski, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski (47 l.). Najwięcej debiutantów, bo aż 44 znalazło się w klubie Koalicji Obywatelskiej. Należy do nich rolnik i lider AgroUnii Michał Kołodziejczak (35 l.), który ma ambicję zostać ministrem rolnictwa. Jak powiedział w rozmowie z „Super Expressem”, wówczas resort byłby profesjonalny. – „Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że lubię stawiać na fachowców – stwierdził poseł KO. Debiutantem w klubie KO jest też historyk oraz twórca „Sensacji XX wieku”, Bogusław Wołoszański (73 l.). Jako poseł chce zmienić media publiczne. – Po katastrofie, jaką były rządy PiS-u jest dużo do zrobienia – zapowiedział w Sejmie dziennikarzom.

Dziennikarze w polityce

Posłanką KO została łodzianka Aleksandra Wiśniewska (29 l.) - działaczka społeczna, była wolontariuszka pomagająca migrantom w Europie Zachodniej. Jej ojcem jest Radosław Wiśniewski, założyciel firmy Redan (właściciela marki odzieżowej Top Secret).

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) na 65 posłów ma 31 debiutantów, a większość nowicjuszy stanowią politycy Polski 2050, na czele z liderami partii: byłym dziennikarzem telewizyjnym Szymonem Hołownią (47 l.) i byłym redaktorem gospodarczym Michałem Kobosko (55 l.). Pierwsze kroki w Sejmie stawia z nimi Norbert Pietrykowski (50 l.), biznesmen z Bydgoszczy, współzałożyciel laboratoriów medycznych VITALABO. Dlaczego kandydował? – Najpierw szkoła, potem biznes, a ukoronowaniem drogi powinna być polityka – mówi „Super Expressowi”. – W Sejmie będę chciał pracować w komisji zdrowia – dodaje.

Marketing i znane nazwisko

Nowa Lewica wprowadziła do Sejmu czworo nowych posłów. Na uwagę zasługuje sosnowiecki radny Łukasz Litewka (34 l.), który pokonał w wyborach lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego (63 l.), stosunkiem głosów 40,5 tys. do 22,3 tys. Jak to osiągnął? W kampanii na bannerach zamieszczał apele o pomoc dla zwierząt, czym zdobył serca wyborców.

Konfederacja ma w Sejmie 10 debiutantów ,w tym Karinę Bosak, żonę jego z liderów ugrupowania, Krzysztofa Bosaka (41 l.). Pani Karina jest prawniczką i współpracownicą Ordo Iuris. Jest mamą dwójki dzieci, a teraz spodziewa się trzeciego.